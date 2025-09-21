استفاده از سوپرمارکت مالی بانک برای توسعه زنجیره تامین مالی بخش مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛ در این سفر که صابر عسکرپور رئیس هیئت مدیره، مصطفی تقوی معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و دیگر مدیران ارشد بانک مسکن نیز حضور دارند؛ علی خورسندیان در جمع روسای شعب بانک مسکن سمنان؛ بر تلاش در راستای ارتقای جایگاه بانک مسکن تاکید کرد.

وی با اشاره به این مطلب که رسالت اصلی بانک مسکن، افزایش شاخص رفاه اجتماعی از طریق خانه‌دار کردن مردم است؛ افزود: اعتماد مردم به بانک مسکن بزرگ‌ترین نقطه قوت و سرمایه‌ای است که در سیستم بانکی منحصر به فرد می‌باشد. استقبال مشتریان از خدمات بانک مسکن در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رشد منابع بانک در این دوران نشان دهنده این اعتماد عمومی به بانک تخصصی مسکن بوده است.

مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: خدمات بانک مسکن محدود به ارایه تسهیلات نمی‌شود. بانک مسکن نقش یک مشاور مالی مطمئن را برای مشتریان ایفا می‌کند. ضمن اینکه بانک مسکن دارای ظرفیت‌های مطلوبی در نیروی انسانی متخصص است که به عنوان مزیت رقابتی بانک در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان این مطلب که بخش مسکن ارتباط ویژه ای با متغیرهای کلان حوزه اقتصاد و توسعه داشته و باعث ایجاد اشتغال و رونق بخش مسکن می‌شود؛ افزود: این موضوع اهمیت تامین مالی بخش مسکن و اتخاذ استراتژی‌های لازم جهت تحقق این هدف را دوچندان می‌کند.

خورسندیان یادآور شد: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مسکن نقش موثری در زنجیره تامین مالی بخش مسکن برعهده دارد. به همین دلیل در نظرداریم تا برنامه‌ریزی برای ورود بانک مسکن به تامین مالی زنجیره تولید و ساخت مصالح ساختمانی را در دستور کار خود قراردهیم.

وی با بیان اینکه بانک مسکن دارای سوپرمارکت مالی و متنوع در حوزه تامین مالی بخش مسکن می‌باشد؛ افزود: بانک مسکن از ظرفیت‌های بالایی در این خصوص برخوردار است و با وجود داشتن شرکت‌ها و هلدینگ های مختلف در حوزه لیزینگ، صرافی، گروه مالی و شرکت سرمایه گذاری مسکن؛ در نظر دارد اقدامات موثری در تامین مالی بخش مسکن ایفا کرده و از طریق فرایند بهادارسازی دارایی‌های تحت پوشش، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های مهم ما، افزایش سهم بانک مسکن در تأمین مالی طرح‌های ملی مسکن است. خوشبختانه با حمایت‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های دقیق، توانسته‌ایم منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را فراهم کرده و از آنها در راستای توسعه و رونق بخش مسکن استفاده کنیم.

خورسندیان در ادامه سخنان خود به ظرفیت‌های بالای استان سمنان در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: وجود شهرک‌ها و واحدهای صنعتی متعدد در استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های رشد و توسعه بالای منطقه است. این واحدها می‌توانند فرصت مناسبی برای جذب منابع و تقویت جایگاه بانک مسکن باشند.

وی افزود: وجود دفاتر متعدد صنعت و معدن در استان فرصتی ارزشمند برای بانک مسکن است تا از طریق کارگزاری خود در زمینه انتشار اوراق و خدمات مالی، فعالیتی سودآور و مؤثر انجام دهد.

گفتنی است در ادامه این همایش و با حضور مدیرعامل بانک مسکن و هیات همراه؛ از روسای شعب موفق استان سمنان قدردانی شد.