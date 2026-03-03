https://mehrnews.com/x3bw6f ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ کد مطلب 6763824 استانها فارس استانها فارس ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ باقیمانده پهپادهای منهدم شده در فارس شیراز- در این ویدئو تصاویری از باقیمانده پهپادهای منهدم شده در برخی از شهرستان های استان فارس را مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6763824 کپی شد مطالب مرتبط آیین «رثای قائد امت» فردا در حرم حضرت شاهچراغ(ع) برگزار میشود بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مساجد فارس برگزار میشود تجمع و عزاداری اهالی سومین حرم اهل بیت (ع) در سوگ امام شهید امت شمار شهدای حمله آمریکا و اسرائیل به لامرد به ۱۹ نفر رسید فریاد خونخواهی مردم شیراز در انتقام از خون امام شهید امت برچسبها حمله تروریستی فارس حمله پهبادی
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