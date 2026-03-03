به گزارش خبرنگار مهر، حملات وحشیانه صهیونیستی - آمریکایی که از صبح روز شنبه - نهم اسفند - آغاز شده است، علاوه بر آسیب واردن کردن و تخریب بخش هایی از اماکن و نهادها و سازمان ها، به بخش های ورزشی هم خسارت وارد کرده است.

ساختمان فدراسیون هندبال، ساختمان فدراسیون کشتی، سالن های ورزشی در شهرها و استان های مختلف و ... از این حملات در امان نبودند و آسیب دیدند.

همچنین در این حملات تعدادی از ورزشکاران و مسیولان ورزشی هم آسیب دیدند و تعدادی هم به شهادت رسیدند.

مهدی عبداله نژاد کشتی‌گیر استان البرز که دی ماه گذشته در رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی آزاد جوانان در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال برنز دست یافته بود، در حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران به شهادت رسید.

همچنین عدنان آرمان رئیس هیئت جودو شهرستان بستک هم در پی حملات رژیم صهیونیستی به شادت رسید.