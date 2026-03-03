به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع ۵ پیکر مطهر شهدای جنگ آمریکایی صهیونیستی از دقایقی پیس در همدان آغاز شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مردم و مسئولان استان و شهرستان همدان در حال برگزاری است شهیدان «امین بختیاری» نیروی فراجا، سرباز وظیفه «حمیدرضا زارعی»، «علیرضا نظری»، «محمدجواد محمدی» و «رسول محمدی» در میدان امام خمینی (ره) شهر همدان تشییع می‌شوند.

شهیدان «محمد جواد محمدی» و «رسول محمدی» از اهالی شهرستان مریانج هستند که برای خاکسپاری به گلزار شهدای این شهر منتقل می شوند.

شهید «علیرضا نظری» در گلزار شهدای علی آباد فرهنگیان و شهیدان «امین بختیاری» و «حمیدرضا زارعی» در گلزار شهدای همدان به خاک سپرده می‌شوند.