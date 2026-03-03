سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران در ارتفاعات و نیمه شمالی استان سمنان همزمان با بامداد و صبح سه شنبه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این بارش ها بر اثر ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان رقم خورده است، افزود: بیشترین میزان بارش ها متعلق به مناطق شمال و شرق استان بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در رضوان ۲.۸ میلیمتر بارش و یک سانتی متر برف باریده است، ابراز کرد: در شهمیرزاد ۱.۲ میلیمتر بارندگی طی ۲۴ ساعت اخیر به ثبت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه در مهدیشهر و امیریه هم یک میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: در دیباج ۲ میلیمتر بارش و سه سانتی متر برف باریده است.

وی با بیان اینکه در آستانه ۲.۵ میلیمتر بارش و دو سانتی متر برف طی ۲۴ ساعت اخیر ثبت شده است، گفت: بیشترین بارش ها در ملاده به میزان ۸.۳ میلیمتر و برف به میزان ۱۱ سانتی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: در ۲۴ ساعت اخیر در تاش یک میلیمتر بارش و یک سانتی متر برف و در مجن نیز ۱.۵ سانتی متر برف و باران باریده است.