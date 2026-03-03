به گزارش خبرنگار مهر، حمله وحشیانه رژیم متخاصم صهیونی به همراه آمریکا به ایران در حالی اتفاق افتاد که برنامه های ورزشی کشور طبق برنامه در حال اجرا بود اما ادامه حملات در جنگ تحمیلی باعث اختلال در روند تیم ها بخصوص فوتبال نلی برای آماده سازی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

آمریکا در حالی به ایران حمله کرد که قرار است میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ و گروهG این رقابت ها با حضور شاگردان امیر قلعه‌نویی و تیم های ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند را انجام دهد.

با این حال فدراسیون فوتبال ضمن محکومیت حملات وحشیانه دشمنان متخاصم، هیچ تصمیمی برای کناره گیری از جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد و تصمیمات خود را در همین راستا اتخاذ می کند.