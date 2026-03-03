به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید نیروی انتظامی، محمدرضا ادیبان و آرش نعمتی، روز گذشته با حضور جمعی از مسئولان و مردم شهرستان بهارستان تشییع شد.

مراسم وداع با شهیدان در میدان مرکزی شهر برگزار و مردم با شعار «شهیدان زنده‌اند، یادشان جاودان» آخرین احترام خود را نثار این فداکاران امنیت کردند.

پس از برگزاری نماز میت، پیکرهای مطهر این دو شهید در گلزار شهدای امامزاده باقر(ع) صالحیه در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، یاد و نام شهیدان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدای نیروی انتظامی تأکید کردند.