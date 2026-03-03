به گزارش خبرنگار جامعه مهر سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت راه‌ها را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ محدودیت خاصی در محورهای شریانی و غیرشریانی کشور اعمال نشده و تردد به‌صورت پرحجم اما روان در جریان است. تنها محورهایی که به‌صورت فصلی مسدود هستند طبق روال معمول، بسته‌اند.

وی افزود: با وجود جریان روان ترافیک، در ساعات اوج سفر ممکن است بار ترافیکی سنگین در محورهای شمالی از جمله جاده چالوس، آزادراه تهران–شمال، جاده هراز و آزادراه قزوین–رشت مشاهده شود. در صورت لزوم، محدودیت‌های مقطعی اعمال و به‌سرعت از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرهنگ زارع سپس با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش رانندگان در شرایط بحرانی بیان کرد: نخستین اقدام رانندگان حفظ خونسردی و پرهیز از رفتارهای هیجانی است. توقف ناگهانی، تغییر مسیر غیرایمن و حرکت در شانه راه، علاوه بر خطرآفرینی، روند امدادرسانی را مختل می‌کند.

در صورت هشدارهای اضطراری، رانندگان باید مسیر خودروهای امدادی و انتظامی را باز نگه داشته و به نزدیک‌ترین محل امن هدایت شوند. سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک در این شرایط ممنوع است.

سرهنگ زارع تأکید کرد: شرایط ویژه کشور هیچ‌گاه مجوز تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی نیست و پلیس راهور با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و نظارت میدانی مستمر، بر تمامی تخلفات حادثه‌ساز اشراف دارد و اقدامات قانونی لازم را برای حفظ ایمنی و کنترل ترافیک انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا درباره آغاز سفرهای ضروری توصیه کرد: رانندگان پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند، سوخت کافی به همراه داشته باشند و اقلام ضروری از جمله آب آشامیدنی، مدارک شناسایی و تجهیزات اولیه امدادی را در خودرو نگهداری کنند.

وی همچنین با اشاره به روند خدمت‌رسانی پلیس راهور اظهار داشت: ارائه خدمات این مجموعه بدون وقفه ادامه دارد و بخش قابل توجهی از فرآیندها تا حد امکان به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود؛ از این رو شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

سرهنگ زارع در پایان خاطرنشان کرد: آرامش راننده نقش کلیدی در کاهش اضطراب سرنشینان، به‌ویژه کودکان، دارد. رعایت فرهنگ صحیح رانندگی و همکاری کامل با پلیس مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث ناگوار در شرایط بحرانی است.