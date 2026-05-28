به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح پنجشنبه در خصوص وضعیت ترافیکی جادههای استان، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در بحث گرههای ترافیکی و انسداد مسیر نداریم و ترافیک در تمامی محورهای استان هرمزگان عادی و روان گزارش شده است.
وی در ادامه با آسیبشناسی معضلات ترافیکی، از «تقلید زنجیرهای از رانندگان متخلف» به عنوان یکی از خطرناکترین رفتارها در رانندگی یاد کرد و افزود: یکی از آسیبهای جدی در فرهنگ ترافیکی کشور، تقلید برخی رانندگان از رفتارهای اشتباه دیگران است، موضوعی که باعث میشود یک تخلف به سرعت در بین سایر کاربران ترافیک گسترش پیدا کند.
رئیس پلیس راه استان هرمزگان تصریح کرد: در بسیاری از مواقع مشاهده میشود که وقتی یک راننده از شانه خاکی عبور میکند، سایر رانندگان نیز به جای رعایت قوانین، اقدام به تقلید کرده و با استفاده از شانه راه، موجب تشدید بینظمی ترافیکی و افزایش خطر تصادف میشوند.
سرهنگ حقپرست با اشاره به مصادیق این رفتارهای تقلیدی در حوزه شهری و برونشهری گفت: عبور غیرمجاز از چراغ قرمز، ورود به خطوط ویژه، توقفهای دوبله و استفاده از شانه راه در زمان ترافیک سنگین، نمونههایی از این تخلفات است که رانندگان بدون توجه به پیامدهای قانونی و ایمنی آن، صرفاً با تقلید از فرد متخلف مرتکب میشوند.
وی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از شانههای راه به ویژه در محورهای برونشهری، علاوه بر ایجاد اختلال جدی در تردد خودروهای امدادی و پلیس، منجر به وقوع تصادفات ناگوار، انسداد کامل مسیر و تشدید گرههای ترافیکی میشود.
فرمانده پلیس راه هرمزگان ضمن توصیه به رانندگان برای رعایت خویشتنداری و پرهیز از رفتارهای هیجانی، خاطرنشان کرد: رانندگان باید بدانند که رفتارهای تقلیدی و هیجانی نتیجهای جز تصادف نخواهد داشت. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و داشتن صبر حتی برای چند ثانیه میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
سرهنگ حقپرست در پایان با تأکید بر اصل «حواسجمعی» در رانندگی گفت: اصل مهم در رانندگی این است که رانندگان به گونهای برانند که نه به کسی آسیب بزنند و نه اجازه دهند آسیب ببینند. رعایت مقررات و توجه کامل به مسیر ضامن امنیت کاربران جادهای است و با رعایت این اصول هیچگاه تصادفی رخ نخواهد داد.
