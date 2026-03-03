به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاقلی‌پور کارگردان سینما و فرزند زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور در یادداشتی، نسبت به جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد.

وی نوشت:

«ملت ایران می‌داند اگر تخم مرغی را از بیرون بشکنند فقط قصد خوردن و حذف کردن آن را دارند؛ ولی اگر بنا بر رشد و ادامه زندگی باشد تخم مرغ از درون می‌شکند و بزرگ می‌شود. پس این مردم اجازه نمی‌دهند از بیرون شکسته و خورد (خرد) شوند. اگر بنا به تغییر، اصلاح، دگرگونی و رشد هم باشد خودش تصمیم می گیرد.

بزرگترین حماقت ترامپ رئیس جمهور آمریکا این است که جامعه ایرانی را نمی‌شناسد و دست به قمار زده؛ مردم ایران هیچ گاه دنبال خونریزی و کشتار یکدیگر نبوده و نیستند آنها دنبال زندگی بهتر هستند اعتراض‌ها هم برای زندگی بهتر بوده، موشک‌های اسرائیل هم فعلا موافق و مخالف وضع موجود را با هم تکه تکه می‌کند و در این چند روز با این حجم از بمباران مدارس و بیمارستان و پارک‌ها، افراد با نگاه‌های متضاد قربانی جنگ طلبی نتانیاهو و ترامپ شده‌اند.

یک‌بار هم صدام روی تروریست‌های مجاهدین خلق (منافقان) قمار کرد و دلش خواست تصور کند اینها مردم ایران هستند ولی جز شکست هیچ دستاوردی نداشت. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم وقتی نوکر فارسی زبان رژیم صهیونسیتی درخواست اعتراض خیابانی داد کسی نیامد که نیامد. اینها هنوز نفهمیدند مردم برای بقا و حیات آغوش باز می‌کنند نه موشک‌های اسرائیلی. ادامه این جنگ برای ترامپ فقط یک دستاورد می تواند داشته باشد اینکه قبرستانی از سربازان آمریکایی را برای آیندگان به جا بگذارد.

سرباز وطن علی ملاقلی پور»