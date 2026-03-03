به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در نشست مدیران اقتصادی استان با اشاره به شرایط ویژه حاکم، اظهار کرد: کارگروه‌های ویژه در حوزه‌های نظارت بر فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها، اقلام ضروری، نهاده‌ها و بخش صنعت فعال شده‌اند و هر یک از مدیران کل مسئولیت بخشی از بازار را برعهده گرفته‌اند.

وی با تسلیت شهادت رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که کوچک‌ترین نارضایتی در میان مردم ایجاد نشود و نظارت‌ها به صورت مستمر و میدانی ادامه دارد.

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد

استاندار قزوین با اطمینان‌بخشی به شهروندان تصریح کرد: در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و تمامی اقلام مورد نیاز به میزان کافی ذخیره‌سازی شده است.

وی ادامه داد: اقلامی همچون مرغ، تخم‌مرغ، برنج و سایر نیازهای اساسی مردم به طور کامل تأمین شده و با توجه به افزایش موج سفر از استان‌های همجوار، تمهیدات لازم برای پاسخگویی به جمعیت ورودی نیز اندیشیده شده است.

نوذری یادآور شد: در دوره جنگ ۱۲ روزه که حدود ۷۰۰ هزار نفر وارد استان شدند، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد و اکنون نیز با پیش‌بینی شرایط مشابه، ذخایر و سهمیه‌ها متناسب با نیاز احتمالی افزایش یافته است.