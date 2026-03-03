به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که ظهر سه‌شنبه برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: امروز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با پشتیبانی برخی کشورها در برابر ایران اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، اما تجربه تاریخی نشان داده اراده ملت‌ها بر تجهیزات پیشرفته غلبه می‌کند.

وی با اشاره به پاسخ سریع نیروهای مسلح کشور در ساعات ابتدایی حملات اخیر افزود: این اقدام نشان‌دهنده آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح و اتکای کشور به ظرفیت‌های داخلی است.

استاندار کرمانشاه «اراده» را رمز پیروزی دانست و گفت: انسجام و وحدت ملی، آمادگی کامل دستگاه‌ها و امیدآفرینی در جامعه سه مؤلفه اساسی عبور از شرایط کنونی است. حضور مردم در صحنه و آرامش اجتماعی، پشتوانه اصلی نظام محسوب می‌شود و مدیران نیز باید با حضور میدانی این روحیه را تقویت کنند.

حبیبی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی تصریح کرد: در شرایط ویژه قرار داریم و تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با این وضعیت باشد. آمادگی دستگاه‌ها باید کامل و مستمر باشد و مدیریت استان با رویکردی فعال و میدانی عمل کند.

وی با اشاره به فعال شدن سه کارگروه امنیت، ستاد تنظیم بازار و ستاد مدیریت بحران در استان گفت: این کارگروه‌ها به صورت روزانه و در صورت لزوم چند نوبت در روز تشکیل جلسه می‌دهند تا موضوعات مهم رصد و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه با وجود برخی تلاش‌ها برای ایجاد التهاب در بازار، شرایط از ثبات نسبی برخوردار است، افزود: با این حال نظارت‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و بهبود شرایط در دستور کار قرار دارد.

وی بر ضرورت فرماندهی واحد در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از ناهماهنگی، اختیارات لازم به مسئولان کارگروه‌ها تفویض شده است.

حبیبی همچنین از مدیران اجرایی استان خواست در آماده‌باش کامل باشند و افزود: با وجود تعطیلی‌ها، فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان مرزی کرمانشاه تعطیل‌بردار نیست و تیم‌های عملیاتی و تعمیراتی باید آمادگی پاسخگویی فوری داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه در تصمیم‌گیری‌ها بن‌بستی وجود ندارد، بر مستندسازی خسارت‌ها، تکمیل ذخایر دارویی و غذایی، تعیین محل‌های اسکان اضطراری، پایداری خدمات آب، برق و گاز و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت بهتر شرایط تأکید کرد.