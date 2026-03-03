به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امینتی استاندار قم اظهار کرد: جنایت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در میدان رسالت قم ۶ شهید و ۳۰ مصدوم برجای گذاشت.



این حمله جنایتکارانه عصر روز سه شنبه به ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در میدان رسالت قم رخ داد.