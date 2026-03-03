به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امینتی استاندار قم اظهار کرد: جنایت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در میدان رسالت قم ۶ شهید و ۳۰ مصدوم برجای گذاشت.
این حمله جنایتکارانه عصر روز سه شنبه به ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در میدان رسالت قم رخ داد.
قم-معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از شهادت ۶ نفر مصدومیت ۳۰ نفر در حمله هوایی رژیم آمریکا و اسرائیل در میدان رسالت قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امینتی استاندار قم اظهار کرد: جنایت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در میدان رسالت قم ۶ شهید و ۳۰ مصدوم برجای گذاشت.
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