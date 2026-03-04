به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیدل‌نامنی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح اقدامات آموزش و پرورش گلستان در راستای خدمت‌رسانی به مسافران و مدیریت شرایط فعلی، اظهار کرد: خوشبختانه فرآیند اسکان مسافران در مدارس استان به صورت رسمی آغاز شده است. علاوه بر مدارس، تمامی اردوگاه‌های دانش‌آموزی، سالن‌های ورزشی و خانه‌های معلم زیرمجموعه آموزش و پرورش برای پذیرش از مهمانان سایر استان‌ها آماده‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی در این شرایط افزود: گلستان تنها استانی است که با شرایط آموزشی قرارداد دارد و ضبط دروس دانش‌آموزی از روزهای گذشته آغاز شده است. این محتواها توسط شبکه آموزش تولید می‌شود و در هر زمانی که لازم باشد، در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد تا برای دانش‌آموزان پخش شود.

معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خدمات مشاوره و روانشناختی پرداخت و اظهار کرد: خط ملی ۱۵۷۰ مرکز مشاوره ما که به صورت کشوری فعالیت می‌کند، آماده پاسخگویی به موارد اورژانسی (دانش‌آموزی و غیردانش‌آموزی) است.

وی افزود: حتی در شرایط عادی ماهانه بیش از پنج هزار تماس با این مرکز برقرار می‌شد که پیش‌بینی می‌شود در این ایام این آمار افزایش یابد.

بیدل‌نامنی ادامه داد: روز گذشته با تمام معاونان پرورشی جلسه‌ای داشتیم و آن‌ها را بسیج کردیم تا دو اقدام مهم را انجام دهند. اول تولید محتوای مکتوب در حوزه مسائل مشاوره‌ای و تربیتی که کوتاه، ساده و علمی باشد و در اختیار مسافران قرار گیرد. دوم اعزام مشاوران و مربیان پرورشی به مراکز اسکان بود.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت روان مسافران، خاطرنشان کرد: همکاران ما به صورت حضوری به مراکز اسکان سر می‌زنند و به سوالات مسافران پاسخ می‌دهند. تمرکز ویژه‌ای بر کودکان و نوجوانان داریم که ممکن است دچار حالات اضطرابی و استرس شوند تا خدمات لازم را به آن‌ها ارائه دهیم.