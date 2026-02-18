به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر شهرستان تنگستان ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم شهرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را نشانه‌ای از پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: مردم تنگستان بار دیگر با حضور باشکوه خود نشان دادند که پای کار نظام و انقلاب هستند و این حضور باصلابت، پیام یأس و ناامیدی را به دشمنان انقلاب مخابره کرد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های مختلف در ایام دهه فجر، از همراهی و تلاش مدیران شهرستان تقدیر کرد و گفت: در دهه فجر پروژه‌های ارزشمندی به بهره‌برداری رسید که نتیجه همکاری، هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی شما مدیران است.

فرماندار تنگستان در ادامه با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای استقبال از مسافران نوروزی خاطرنشان کرد: باید فضایی مناسب و درخور شأن مردم و میهمانان شهرستان ایجاد کنیم تا تنگستان در ایام نوروز میزبان شایسته‌ای برای گردشگران باشد.

اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مکان‌های عمومی، وضعیت آب و برق، و نمازخانه‌های بین‌راهی خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی مطلوب شد و افزود: مدارس شهرستان باید در ایام تعطیلات نوروز جهت اسکان مسافران آماده باشند و هماهنگی‌های لازم میان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.

سلیمانی همچنین بر برپایی کمپ‌های امدادی هلال احمر، ایستگاه‌های نیروی انتظامی و راهداری در محورهای پرتردد شهرستان تأکید کرد و گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها باید تلاش شود امنیت، آسایش و رفاه کامل مسافران در طول تعطیلات فراهم شود.

فرماندار تنگستان از همه دستگاه‌ها خواست تا ضمن هماهنگی و تعامل بیشتر، در ایام نوروز نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی در سطح شهرستان اقدام کنند تا فضایی بانشاط برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.