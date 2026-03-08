به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سید شاعر، پژوهشگر ادبی و مدیر انتشارات آشنایی شعر جدیدی را با عنوان داغ عشق در سوگ رهبر شهید انقلاب سروده است.

در این شعر می خوانیم:

طوبی به سرو، اشک فرو ریخت تا شنید

کوهِ اراده، رهبرِ نستوه شد شهید

صدها درختِ باغ بیفتند، عیب نیست

ما مستعد به رشد نهالیم بس جدید

ترسیده آن که هیچ اصالت در او نبود

بی ریشه است غاصب صهیونی پلید

ما وارثانِ خون حسینیم در زمین

خونی که ریخت در دل تاریخ هر یزید

اهداف، زنده‌تر شد و جوشید خون عشق

خونی که باز در رگ‌ و دل‌های ما تپید

آن دشمن ذلیل، محصل به درس کُشت

باید که چوبِِ جنگ به تنبیه، تر کنید

بس آزموده دشمن غدّار، حیله را

باور نکرد میهنی از سلطه‌ها رهید

دشمن جسور بود که نشناخت خشم ما

دادیم پاسخی که به حیفای دون رسید

یک ترمزی به تنگه هرمز زدیم ما

در پیش روی نفتِ سیاهیم، رو سپید

شیخ قطر که مات و امارات در سکوت

رنگ از رخ منامه‌ی بحرین هم پرید

<لینکلن آبراهام> که نامش هراس داشت

برگشت تا که موشک ما سوی او دوید

حاشا که ما به سازش و تسلیم خو کنیم

ما ساز تازه‌ای بنوازیم با نوید

ما زنده‌ایم و ملت ما نیز زنده است

با هر غروب، طلعتِ خورشید بر دمید