به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی نوربالا تفتی، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران توصیه‌هایی برای رفع و کاهش اضطراب بیان کرد و گفت: در شرایطی که در زمان پس از ترور وقیحانه و بی شرمانه رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی و نیز جنگ تمام عیار آمریکای صهیونی علیه ایران عزیز هستیم، به حق، بسیاری از مردم در شرایط پر استرس و التهاب به سر می برند.

وی ادامه داد: به عنوان فرد علاقه مند به سلامت روان به همه مردم عزیز ما و تمامی ایران دوستان و مسلمانان جهان برای کاهش اضطراب خود، ضمن امیدواری به یاری الهی و تکیه به توان دفاعی نیروهای مسلح مقتدر و جان بر کف موارد پنج گانه زیر را توصیه می کنم.

خوب است همگی بدانند که در کنار دفاع مهم و جانانه نیروهای مسلح، توکل به خدا کفایت کننده مهم و اصلی است. چه خود او گفته است: و من یتوکل علی الله فهو حسب.

نور بالاتفتی اذعان کرد: مردم خوب است با ذکر و توکل و توسل به خدای دانای قادر و حکیم، تسکین دل و جان خود را به دست آورند که خودش گفته است. الا بذکرالله تطمئن القلوب و البته ذکر خدا در توجه معنویت، تلاوت قرآن، اقامه نماز، انجام دعا و مواردی از این قبیل است که نباید فراموش شود.

وی افزود: در شرایط اضطرار فعلی، همگی باید به باور به خدای واحد قادر عادل، تبعیت از رسولان و امامان مصلح و منتقم، باور به معاد حتمی حسابرسی الهی، باور به غیب و انجام عمل صالح، خود را به گروه مومنین پیوند زنیم تا تضمین دفاع خدایی را به دست آوریم.

نور بالاتفتی ادامه داد: در این شرایط سخت هم درکی و همدلی، تسکین درد و آلام، رنج و زخم و نداری و ناآگاهی مشکل داران جامعه، نوعی آرامش روانی را در پی خواهد داشت. بنابراین نوع دوستی را فراموش نکنیم.

وی خاطر نشان کرد: در این شرایط پیچیده اتحاد و انسجام و وحدت ملی در زیر پرچم ایران و پرهیز از هرگونه دودستگی و دوقطبی کردن و ناامیدسازی جامعه، از اهم راهبردهای سلامت روانی و اجتماعی است که امیدوار است مورد توجه قرار گیرد.