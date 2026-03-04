علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حمله رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی نیز درگیر شدند،گفت: تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده‌ که ارزیابی‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به حضور میدانی در مناطق آسیب دیده افزود: ارزیابان بنیاد مسکن به سرعت وارد عمل شده و عملیات بررسی خسارت وارده را از ۱۰ اسفند ماه شروع کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه میزان دقیق تخریب‌ها جهت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده مشخص می‌شود، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۳۱۲ واحد مسکونی آسیب دیده در سه شهر ارومیه، مهاباد و نقده ارزیابی شده است.

مقدم ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۱۵ واحد تخریبی احداثی، ۱۰۰ واحد تعمیری، ۷۵ واحد معیشتی در ارومیه ارزیابی شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان نقده ۶۲ واحد تعمیری، سه واحد معیشتی و یک واحد تخریبی در شهرستان مهاباد ۴۵ واحد تعمیری، یک واحد تخریبی و ۱۰ واحد معیشتی ارزیابی شده است.

مقدم با بیان اینکه در ارومیه ۱۵ اکیپ دو نفره از ارزیاب در حال حاضر به صورت میدانی مشغول ارزیابی واحدهای خسارت دیده هستند، گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور ارزیابی ها ادامه دارد مردم اطمینان حاصل کنند نیروها به صورت میدانی در صحنه حضور دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: حضور فعال و تخصصی بنیاد مسکن نشان دهنده عزم برای بازسازی سریع مناطق آسیب دیده و بازگرداندن آرامش به شهروندان است.

مقدم گفت: شهروندانی که در مکان امن حضور یافته و مجبور به ترک‌واحد مسکونی شدند می توانند در هفته های آتی برای اعلام خسارت واحدهای خود به بنیاد مسکن مراجعه کنند هر چند ارزیابان در صحنه خودشان حضور دارند.