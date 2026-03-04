به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماره ارائه شده از سوی بلومبرگ، طی ساعات گذشته قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با قیمت حدود ۸۳ دلار در حال معامله است که نسبت به روز قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل افزایش شدیدی را تجربه کرده است.

اصلی ترین دلیل افزایش روزهای گذشته قیمت نفت در بازار جهانی آغاز درگیری نظامی بین ایران با آمریکا و اسرائیل است.

این‌جنگ از دو جهت بازار نفت را تحت تأثیر خود قرار داده که شامل کاهش شدید تردد کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز از یک سو و از سوی دیگر آسیب به برخی تأسیسات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که به توقف تولید در برخی تأسیسات آنها هم منجر شده است.

از زمان آغاز جنگ تا کنون نزدیک به ده نفتکش‌ و کشتی که قصد عبور غیر مجاز از تنگه هرمز را داشته اند نیز توسط نیروهای مسلح کشورمان مورد اصابت قرار گرفته که این حملات حداقل در یک مورد به غرق‌کامل یک نفتکش منجر شده است؛ به همین خاطر با وجود آنکه هنوز هم روزانه تعداد انگشت شماری کشتی و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کنند اما نفتکش‌های بزرگ حتی جرأت نزدیک شدن به تنگه را هم ندارند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته اما اعلام کرده بود که اگر لازم باشد آمریکا با کشتی های جنگی خود به نفتکش ها برای عبور امن از تنگه کمک می کند که به نظر می رسد بازار نفت اصلا این ادعا را حتی جدی هم نگرفته است.

در شرایط عادی اگر بازار این ادعای ترامپ را جدی می‌گرفت قیمت نفت باید کاهش محسوسی را ثبت می کرد اما روند قیمتی امروز نشان داد که به نظر بازار هم اجرای این طرح شدنی نیست.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در شرایط کنونی آمریکا از ترس حملات ایران شناورهای خود را به سمت اقیانوس هند روانه کرده و هم اکنون استعداد خاصی برای حفاظت از کشتی ها از سوی آمریکایی ها در خلیج فارس وجود ندارد؛ از طرف دیگر پس از انتشار خبر حمله نیروهای مسلح کشورمان به ناوگروه‌ آبراهام‌ لینکولن و اذعان مقامات آمریکایی به وارد آمدن خسارت به این‌ ناور به نظر نمی آید کشتی جنگی قوی تری وجود داشته باشد که بتواند از نفتکش ها در برای خواست و اراده نیروهای مسلح کشورمان دفاع کند.