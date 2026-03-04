به گزارش خبرنگار مهر، حضور در کمپ بین المللی ایتالیا و تمرین زیر نظر «کریستین بائو» از برنامه های فدراسیون شمشیربازی پیش از شرکت در جام‌ جهانی ایتالیا بود.

قرار بود این ‌جام از ۱۶ اسفند در پادووا آغاز شود ‌و اعزام تیم ملی هم برای ۱۱ اسفند پیش بینی شده بود اما با توجه به آغاز جنگ در ایران و فراگیر شدن آن در کشورهای اطراف و بسته شدن حریم هوایی کشور، اعزام تیم ملی در زمان مقرر منتفی و در نهایت هم جام جهانی لغو شد.

با این حال فدراسیون شمشیربازی با در نظر گرفتن توافقات صورت گرفته برای پیگیری تمرینات ملی پوشان اسلحه سابر در کمپ بین المللی ایتالیا، در تلاش است تا شرایطی را مهیا کند که آنها بتوانند به صورت زمینی از کشور خارج شوند و به ایتالیا سفر کنند.