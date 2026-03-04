به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی پنج ساعته از بازار سمنان به وضعیت پایدار در حوزه کالاهای اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: کالا به قدر کفایت در انبارها و مراکز رسمی توزیع استان سمنان فراهم است.

وی خواستار پرهیز از خریدهای هیجانی و ذخیره سازی غیر ضروری شهروندان استان سمنان شد و افزود: همه مایحتاج مردم در دسترس قرار دارد.

دادستان استان سمنان با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی از نظر نوع و کیفیت در بازار مشاهده نشده است، ابراز داشت: همه کالاهای مورد نیاز مردم در تمامی فروشگاه های سراسر استان تامین شده است.

گلی با اشاره به نظارت و بازرسی روزانه سطح بازار استان سمنان، تصریح کرد: با هر گونه تخلف که آرامش روانی جامعه و بازار را برهم بزند قطعا بدون شک برخورد می شود.

وی تضییع حقوق مصرف کنندگان را خط قرمز دستگاه قضا دانست و افزود: از اصناف دعوت می شود با رعایت انصاف در بازار و همکاری با دستگاه های نظارتی بر ایجاد ارامش و ثبات بازار کمک کنند.