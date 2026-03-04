به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان، سربازان و مردم بی‌گناه در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: امیدواریم به‌زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم و این روزها به پیروزی جبهه حق منتهی شود.

وی با قدردانی از همراهی خیرین و اصحاب رسانه افزود: کمیته امداد به‌عنوان بیت حضرت امام(ره)، حتی در ایام تعطیلات و شرایط خاص کشور، خدمات خود را متوقف نکرد و همکاران ما به‌صورت میدانی در کنار مردم حضور داشتند.

بابائی با اشاره به شناسایی دهک‌های درآمدی یک تا سه گفت: اطلاعات این خانوارها از سوی وزارت رفاه در اختیار کمیته امداد قرار گرفته و در استان گلستان نیز بررسی‌های میدانی با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است تا خانواده‌های واجد شرایط زیر پوشش قرار گیرند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه این نهاد در حال حاضر از ۹۰ هزار خانوار حمایت می‌کند، افزود: سال گذشته با مشارکت مردم و مراکز نیکوکاری، ۸۰ هزار سبد معیشتی تهیه و توزیع شد و امسال نیز تلاش داریم حداقل به تعداد خانوارهای تحت پوشش، سبد کالا تأمین شود.

بابائی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲۰ مرکز نیکوکاری فعال در سطح استان در این مسیر همکاری دارند.

وی از فعالیت ۸۱ آشپزخانه اطعام مهدوی با رویکرد مسجدمحوری خبر داد و گفت: سال گذشته ۷۵۰ هزار پرس غذای گرم طبخ و توزیع شد و امسال نیز تاکنون بیش از ۷۷ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است. تنها یکی از مراکز گرگان ظرفیت تهیه ۳۰ هزار پرس غذا را دارد.

بابائی با اشاره به اجرای طرح «افطاری ساده» در مساجد استان بیان کرد: با تعامل انجام‌شده با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امور مساجد، تاکنون ۳۵۰ مسجد در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند و در چند شب اخیر ۴۸ هزار افطاری ساده میان روزه‌داران توزیع شده است.

وی تأکید کرد: به همه ادارات کمیته امداد در استان ابلاغ شده خدمات شناسایی، میز خدمت و توزیع کمک‌ها با محوریت مساجد انجام شود تا مردم حتی در ایام تعطیل نیز دسترسی آسان‌تری به خدمات داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان درباره طرح اکرام ایتام نیز گفت: در حال حاضر ۵۶ هزار حامی در استان از ایتام و فرزندان محسنین حمایت می‌کنند. طی ۱۱ ماه گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان از سوی حامیان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: امسال هدف‌گذاری جذب ۱۹ هزار حامی جدید را داشتیم که تاکنون ۱۱ هزار حامی جذب شده و تلاش داریم در شب‌های قدر این عدد تکمیل شود.

وی با اشاره به وضعیت سرانه دریافتی ایتام در گلستان افزود: میانگین دریافتی فرزندان تحت حمایت استان کمتر از میانگین کشوری است و از مردم نیکوکار درخواست داریم با پیوستن به طرح اکرام، سرانه حمایتی فرزندان یتیم و محسنین را افزایش دهند.

بابائی همچنین از جمع‌آوری ۷۵ میلیارد تومان زکات در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، ۷ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و مابقی توسط شوراهای زکات در روستاها و شهرها جمع‌آوری و به‌صورت مردمی میان نیازمندان همان مناطق توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع زکات فطریه نیز سال گذشته کمتر از ۲۴ ساعت پس از جمع‌آوری، مبالغ با اولویت بیماران صعب‌العلاج به حساب نیازمندان واریز شد و این روند امسال نیز با همکاری صندوق امداد ولایت و شبکه بانکی ادامه خواهد داشت.