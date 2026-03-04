به گزارش خبرگزاری مهر، تدروس، آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی به آسیب های متجاوزان به مراکز و نیروهای نظام سلامت کشورمان واکنش نشان داد.

متن این پیام به شرح زیر است:

« مراکز درمانی، کارکنان و بیماران در جریان درگیری‌های جاری در #ایران تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، انفجارهایی در نزدیکی بیمارستان مطهری در پایتخت ایران، تهران، به بخش‌هایی از این مرکز درمانی آسیب رسانده و در تاریخ ۱ مارس باعث تخلیه بیماران و کارکنان سلامت شده است.

گزارش شده است که دو مرکز اورژانس پزشکی در شهر مرکزی سراب و شهر غربی همدان آسیب دیده‌اند و دست‌کم دو نفر از کارکنان پزشکی مجروح شده‌اند.

در زمان‌های بحران، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز هستند. به همین دلیل، تضمین حفاظت از آن‌ها در همه زمان‌ها امری ضروری است.

بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهم که مانع از آن شوند که مراکز درمانی، کارکنان و بیماران به قربانیان درگیری تبدیل شوند.

‌صلح بهترین دارو است.»