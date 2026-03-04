به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی به اتفاق معاونین خود در جمع مدیران و کارگران یک شرکت تولیدی حضور یافت و گفت:: تلاش و جدیت کارگران خدوم واحدهای تولیدی ستودنی است.

وی اظهار کرد: حمایت از تولید و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی را برای خودمان یک وظیفه می دانیم.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اهمیت استفاده از محصولات لبنی در ارتقا سلامت مردم افزود: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت طبق تفاهم نامه منعقد شده با شرکت های تولیدی با تخفیف ویژه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت .

کریمی خاطرنشان کرد: در بحث کالابرگ الکترونیکی در استان زنجان شرکت های تولیدی مواد غذایی و فروشگاه های طرف قرارداد همراهی خوبی دارند و تا کنون تخلفی گزارش نشده است.