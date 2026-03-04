به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمود رجبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در خصوص فرآیند انتخاب رهبر انقلاب پیامی صادر کرد که به شرح زیر است:

ملت شریف ایران اسلامی

خبرگان ملت از همان زمان اطلاع از شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) فرایند معرفی رهبر انقلاب را آغاز کرده‌اند و لحظه‌ای از تلاش شبانه‌روزی فروگذار نکرده‌اند.

مردم عزیز و اهالی رسانه به شایعات و گمانه‌زنی‌ها اعتنا نکنند.

ان‌شاءالله خبر نهایی از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و هیأت رئیسه اطلاع رسانی خواهد شد.