به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس و نمایش محیطی «همه دختران ایران» در مرکز مازندران برگزار شد و با حضور گسترده مردم، صحنه‌هایی آمیخته با اندوه، همدلی و حماسه رقم خورد.

میدان امام حسین(ع) ساری میزبان اجرای پرفورمنس «همه دختران ایران» بود؛ رویدادی هنری که با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان میناب و محکومیت جنایت‌های صورت‌گرفته برگزار شد و با استقبال کم‌سابقه شهروندان همراه بود.

در این برنامه که به همت جبهه هنرمندان انقلاب اسلامی مازندران «حرا» اجرا شد، با بازنمایی نمادین ۱۶۸ پیکر مطهر، فضای میدان حال و هوایی متفاوت به خود گرفت و حاضران با اشک و زمزمه، همراهی خود را با خانواده‌های داغدار نشان دادند.

همچنین «ابوالقاسم رجبی» نقال و هنرمند نمایش‌های آیینی، با اجرای نمایشی محیطی روایتی از مظلومیت دختران میناب را با مفاهیم عاشورایی پیوند زد و با اشاره به نهضت امام حسین(ع) و مظلومیت حضرت رقیه(س)، حال و هوای معنوی ویژه‌ای به این آیین بخشید.

این دو اثر هنری از تولیدات واحد هنرهای تجسمی و نمایشی حوزه هنری استان مازندران است که در راستای بازتاب هنری رویدادهای اجتماعی و تقویت همبستگی ملی به روی صحنه رفت.