به گزارش خبرگزاری مهر،علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران اعلام کرد: همزمان با پنجمین روز تجاوز جنایتکارانه اسرائیلی-آمریکایی به خاک میهن عزیزمان در راستای سرویس رسانی ویژه به شهروندان، سامانه تلفنی پاسخگویی به درخواست شهروندان جهت استفاده از خدمات تاکسی راه اندازی شده است.

علی رحیمی گفت: با توجه به شرایط ویژه کشوری و محدودیت های اینترنتی و تدابیر مراجع ذیصلاح به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سطح رضایتمندی به شهروندان، این سازمان نسبت به راه اندازی سامانه جدید حمل و نقل که امکان درخواست خدمات تاکسی به صورت تلفنی را از طریق شرکت های تاکسیرانی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهر تهران فراهم نموده، اقدام کرده است.

وی یادآور شد: ساز و کار این سامانه به این صورت است که شهروندان متقاضی استفاده از ناوگان تاکسی می توانند درخواست سفر خود را با شماره تلفن ۱۳۳ درخواست خود را اعلام کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن تاکسی به منظور جا به جایی مسافران اقدام کنند. همچنین شهروندان هرگونه تخلف را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کنند.