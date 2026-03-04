به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و بدرقه پیکر سه شهید والامقام «مرتضی مرادی، کسرا رحمتی و مهدی ویسکرمی»، فردا پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ صبح در گلزار شهدای شهرستان خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این مراسم با گسترده حضور آحاد مردم، مقامات نظامی و مسئولان استانی و محلی برگزار خواهد شد.

شهیدان والامقام مرتضی مرادی، کسرا رحمتی و مهدی ویسکرمی، در جریان حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

از مردم خرم‌آباد و مناطق اطراف دعوت شده است تا در این مراسم شرکت کنند.