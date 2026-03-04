به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهدای امیرعلی نیکنام‌راد و علی بارانی شامگاه چهارشنبه در میدان وحدت گرگان برگزار شد تا مردم این دیار با مدافعان خود خداحافظی کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده، مراسم تشییع پیکر شهید امیرعلی نیکنام‌راد پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح از حسینیه ثارالله به سمت امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع باشکوه سه شهید مدافع وطن چون علی بارانی، علی شیخی کوهسار و حمزه جهان‌تیغ، فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در شهرستان گالیکش برگزار خواهد شد.

در ادامه این آیین‌های معنوی، مراسم تشییع شهید محمدرضا بدراق نیز فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد محمدیه تا میدان ولایت علی‌آباد کتول برگزار می‌شود و پس از آن، این شهید سرافراز در زادگاهش، روستای بدراق، به خاک سپرده خواهد شد.

این شهیدان سرافراز گلستانی با ایثار جان خود، گامی بلند در جهت دفاع از حاکمیت و استقلال ملی برداشتند و نامشان به عنوان نمادهای ایستادگی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد شد.