به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی دبیر شورای تأمین خوزستان شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص تمهیدات و آخرین شرایط پس از تهاجم مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور گفت: بر اساس تدابیر شورای تأمین استان و استاندار خوزستان تمام قرارگاه‌های شرایط اضطرار زیرمجموعه شورای تأمین استان به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند به‌گونه‌ای که هم ماموریت‌های ملی و هم وظایف محلی که بر عهده استان خوزستان است به نحو احسن در حال انجام است.

وی افزود: دیروز با نظارت میدانی استاندار در بندر امام روند حمل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه روزانه بیش از دو هزار کامیون کار انتقال نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را از بندر امام و سایر بنادر استان به عمق کشور انجام می‌دهند.

حیاتی ادامه داد: در زمینه تأمین سوخت هم سوخت برای داخل استان در حال تأمین است و هم برای کشور امر سوخت‌رسانی به خوبی در حال انجام است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: برای نظارت بر بازار اکیپ‌های ویژه و گشت‌های نظارتی شکل گرفته و نظارت بر بازار با قاطعیت در حال انجام است و کالاها به وفور در بازارها در حال توزیع است.

وی اظهار کرد: در زمینه تأمین آرد نانوایان نیز تمهیدات لازم صورت گرفته و نانوایی‌های کشیک فعال شده‌اند.

این مقام مسئول بیان کرد: مردم در حال زندگی عادی خود هستند و کلیه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در حال خدمت‌رسانی هستند و داروخانه‌های شبانه‌روزی نیز فعال هستند و هیچگونه مشکلی در حوزه خدمات درمانی و تأمین دارو وجود ندارد.

حیاتی در پایان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در پایانه‌های مرزی استان خوزستان نیز تردد کنترل شده وجود دارد و صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.