مروی: وحدت ملی، ستون اصلی عبور از شرایط حساس است

خبرگزاری مهر، گروه استانها، عبداله احمدی: آیت‌الله احمد مروی در نشست تحلیلی و تبیینی «فتح قریب در مکتب امام شهید» که با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه خراسان، اساتید دانشگاه، خطبا و روحانیون، جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد و خدمه آستان قدس رضوی در رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد، شهادت رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، جمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی، مردم شریف و همچنین شهادت ۱۶۵ کودک مدرسه ابتدایی میناب را تسلیت گفت.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه امام راحل و امام شهید انقلاب مصداق خیر کثیر هستند، اظهار کرد: این بزرگواران تحولی شگرف در جهان بشری به وجود آوردند و نگاه‌های جدید و افتخارآمیزی را پیش روی بشریت قرار دادند و خیرات این دو مرد بزرگ قابل فهم، درک و بیان نیست.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب بارها فرموده بودند که آرزو دارند با شهادت از دنیا بروند و شهادت ایشان پاداش یک عمر اخلاص، مجاهدت و بندگی ایشان بود.

مروی با بیان اینکه رهبری معظم حقیقتاً از عمق وجود به امام خمینی(ره) عشق می‌ورزیدند و به عنوان یک رهبر خدایی به امام(ره) اعتقاد داشتند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب در تمام دوران پس از امام راحل(ره) با همه وجود طعن‌ها، بی‌ادبی‌ها و کنایه‌ها را پذیرفتند، اما سر سوزنی از مواضع نورانی امام راحل(ره) عدول نکردند، بلکه آن را قوام بخشیدند و تبیین کردند و همواره در برابر طوفان حوادث، مشکلات و فشارها ایستادند و هیچ‌گاه برای غیر خدا کاری نکردند، تصمیمی نگرفتند و سخنی بر زبان جاری نکردند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به تحولات نظام سیاسی جهان گفت: ترامپ، تجسم فساد، رذالت و پلیدی، با رفتار شیطانی خود جریان جدیدی را در نظام سیاسی عالم پی‌ریزی کرده است؛ جریانی وحشی که ماحصل و خروجی این رفتار و این ادبیات، جز قلدری، زورگویی و بی‌اعتنایی به افکار عمومی و همه قوانین بین‌المللی نیست. در این نظام، اخلاق، انسانیت، فضیلت‌ها و حقوق انسانی و بشری هیچ معنا و مفهومی ندارد و تنها یک حرف مطرح است و آن اینکه منطق زور حق می‌آورد؛ او می‌گوید حق به خودی خود هیچ مفهومی ندارد و منطق زور، از هر راهی و با هر جنایتی، حق می‌آورد.

وی تأکید کرد: در برابر چنین پدیده وحشی، ظالمانه و غیرانسانی، خون پاک رهبر عزیز و مقتدر چراغ راه آیندگان در برابر این جریان وحشی خواهد بود.

مروی افزود: در مقابل این جریان وحشی که دنیا در برابر آن سکوت کرده و جرأت سخن گفتن ندارد، باید جریانی می‌ایستاد و حق را اعلام می‌کرد و این مهم جز با خون، آن هم خون یک چنین رهبر بزرگ و پاکی، انجام‌شدنی نبود؛ چنین خونی باید ریخته می‌شد تا نقشه تاریک و ظلمانی حاکمان آمریکا برای جهان بشری رسوا شود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به عبرت‌های تاریخی عاشورا، اظهار کرد: یزید ملعون تصور می‌کرد با شهادت امام حسین(ع)، بساط اسلام برچیده خواهد شد و مکتب اهل‌بیت(ع) برای همیشه پایان می‌یابد و گمان می‌کرد کار اسلام در همان ظهر دهم محرم تمام شده است؛ اما حقیقت را نمی‌فهمید و عمق سنت الهی را درک نمی‌کرد.

وی افزود: او نمی‌دانست آن خونی که بر زمین ریخته شد، از هزاران خطبه اثرگذارتر خواهد بود و در تاریخ بشر، هیچ سخنرانی و اعلامیه‌ای به اندازه خون امام حسین(ع) ماندگار و تحول‌آفرین نبوده است؛ اثری که آن خون در بیدارسازی وجدان تاریخ گذاشت، هیچ خطبه‌ای نمی‌توانست بگذارد.

مروی تصریح کرد: امروز نیز تجربه تاریخ تکرار می‌شود و اثر خون رهبر معظم انقلاب، از هزاران سخنرانی نافذتر است و حقیقت، دیر یا زود خود را آشکار می‌کند و به‌تدریج روشن خواهد شد که چه رخدادی در حال شکل‌گیری است و چه تحولات بزرگی در پیش خواهد بود.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: دشمنان خبیث امروز سرمست غرورند؛ همچون بنی‌امیه و بنی‌عباس که پس از عاشورا به گمان پیروزی، به شادی و مشروب‌خواری مشغول بودند؛ اما تاریخ نشان داد آن سرمستی، مقدمه سقوط بود و آن خون، آغاز بیداری.

وی با تأکید بر مبانی اعتقادی مکتب تشیع خاطرنشان کرد: در مکتب تشیع، انسداد و بن‌بست معنا ندارد؛ زیرا جامعه شیعه تحت هدایت امام حی و حاضر، حضرت حجت بن الحسن عسکری(ع)، اداره می‌شود.

مروی بیان کرد: ما حجت خدا را داریم؛ امام زمان(عج) را داریم و در طول تاریخ نیز بزرگانی چون امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان نائبان امام زمان(عج)، در مقاطع مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ آنان مجاری فیض الهی بودند و هر یک در برهه‌ای از زمان این مسئولیت را بر دوش گرفتند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه با رفتن یک شخصیت، راه متوقف نمی‌شود، افزود: دیگری برمی‌خیزد و پرچم را به دست می‌گیرد؛ پرچم اصلی در دست حضرت ولی‌عصر(عج) است و در هر دوره این پرچم به نائبی سپرده می‌شود؛ از این رو ساختار اجتماعی، سیاسی و نظامی ما از تاب‌آوری بالایی برخوردار است و با این‌گونه حوادث دچار فروپاشی نخواهد شد و در این چهار دهه نیز حوادث سهمگین بسیاری را پشت سر گذاشته‌ایم و این نیز یکی از همان آزمون‌هاست.

وی تأکید کرد: هدف دشمن تنها از بین بردن یک ساختار سیاسی نیست، بلکه آنچه در معرض هجمه قرار دارد، اسلام انقلابی، حیات‌بخش، نبوی و علوی و ایران مستقل و مقتدر است.

مروی با طرح این پرسش که «در شرایط کنونی ما چه وظیفه‌ای داریم؟» بر ضرورت اصلاح نگاه‌ها در مواجهه با حوادث تأکید و اظهار کرد: نباید پرسید «چه می‌شود؟» یا «چه خواهد شد؟»؛ این نگاه، نگاه توحیدی و قرآنی نیست. نگاه توحیدی آن است که بپرسیم «در این شرایط چه باید بکنیم؟». منطق قرآن، منطقِ تکلیف است و «چه باید کرد» در حوزه مسئولیت ما قرار دارد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تجربه دفاع مقدس تصریح کرد: در آغاز جنگ تحمیلی، هنگامی که صدام با آن ارتش مجهز به ایران حمله کرد، اگر ترس، اضطراب و یأس بر جامعه حاکم می‌شد، چه‌بسا دشمن در چند روز به اهداف خود می‌رسید؛ اما ملت ایران نپرسید «چه می‌شود؟» بلکه پرسید «چه باید بکنیم؟» و بر همین اساس به میدان آمد.

وی ادامه داد: هنگامی که امام خمینی(ره) مردم را به دفاع فراخواند، ملت فداکار ایران پای انقلاب ایستاد و نتیجه آن شد که همان قدرتی که خیال فتح سه‌روزه تهران را در سر داشت، آرزوهای خود را به گور برد؛ این منطق قرآن است.

مروی افزود: امروز نیز همین قاعده برقرار است؛ اگر عقب‌نشینی کنیم، اگر نیروهای نظامی سکوت کنند و اراده‌ای برای اقدام نباشد، اگر مردم صحنه را خالی کنند، طبیعی است که دشمن پیشروی خواهد کرد؛ اما اگر نیروهای مقتدر نظامی با قدرت بایستند و مردم نجیب و آگاه در میدان حضور داشته باشند، معادله تغییر می‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: آینده ساختنی است، نه تماشایی و خداوند سرنوشت را به اراده و عمل انسان‌ها گره زده است. در منطق توحیدی، ما مأمور به انجام تکلیف هستیم و آینده با اراده و اقدام ما رقم می‌خورد.

وی بر توجه به چند اصل اساسی تأکید و ابراز کرد: نخستین اصل، اتحاد است. رهبر معظم انقلاب در آخرین بیانات خود سه بار بر ضرورت وحدت تأکید کردند. اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها امری طبیعی و در جای خود محترم است؛ اما امروز زمان برجسته‌سازی اختلاف‌ها نیست و باید همه توان صرف حفظ انسجام ملی شود.

مروی افزود: پس از جنگ دوازده‌روزه نیز معظم‌له بارها بر وحدت ملی تأکید کردند. هر سخن، نوشته یا رفتاری که این اتحاد مقدس را مخدوش کند، عملاً در مسیر خواست دشمن حرکت می‌کند؛ چراکه تضعیف انسجام داخلی، همان هدفی است که دشمنان این ملت در پی آن هستند.

تولیت آستان قدس رضوی اصل دوم را پشتیبانی قاطع از نیروهای مسلح دانست و بیان کرد: نیروهایی که با صلابت در میدان ایستاده‌اند و با وجود از دست دادن فرماندهان عالی‌رتبه خود، مقتدرانه به انجام وظیفه ادامه می‌دهند. در هر کشور دیگری اگر چنین شرایطی رخ می‌داد، بی‌تردید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد و ساختار دفاعی دچار تزلزل می‌گردید؛ اما نیروهای مسلح ما با روحیه‌ای استوار مسیر خود را ادامه دادند.

وی با تأکید بر مسئولیت اصحاب منبر و رسانه خاطرنشان کرد: وظیفه وعاظ، مداحان، اهل قلم و صاحبان تریبون آن است که اجازه ندهند حتی ذره‌ای احساس تنهایی در میان رزمندگان شکل گیرد. پاسداران، ارتشیان، نیروهای انتظامی و بسیجیان باید بدانند که میلیون‌ها ایرانی پشتیبان آنان هستند، برایشان دعا می‌کنند و قدردان ایستادگی‌شان‌اند.

مروی در بیان اصل سوم، حمایت از ساختارهای حاکمیتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت بار سنگینی از مسئولیت را بر دوش دارد. نقد و مطالبه‌گری حق مردم است، اما در شرایط حساس، زمان و شیوه بیان نقد اهمیت دارد و بسیاری از نقدها را می‌توان به زمان مناسب‌تری موکول کرد تا به انسجام ملی آسیب نرسد.

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: سران سه قوه همواره مورد حمایت و تأیید رهبری بوده‌اند و اگر خود را تابع خط رهبری می‌دانیم، باید در چارچوب همین حمایت حرکت کنیم. تقویت ساختارهای قانونی کشور به معنای تقویت اقتدار ملی است و تضعیف آن‌ها خواسته دشمنان این سرزمین است.

وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، سه اصل باید چراغ راه باشد؛ وحدت، پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور و تقویت ساختارهای قانونی و حاکمیتی؛ آینده را با همین سه ستون می‌توان استوار نگه داشت.

تولیت آستان قدس رضوی با تشریح اصل چهارم از اصول عبور از شرایط حساس، برحمایت از شورای موقت رهبری تأکید و بیان کرد: نسبت به تصمیمات شورای موقت رهبری نباید تردید ایجاد کرد. هر تصمیمی که این شورا اتخاذ می‎کند،باید با پذیرش و همراهی مردم تقویت گردد. حمایت از این شورا، حمایت از ثبات و اقتدار کشور است.

وی افزود: اهل قلم و صاحبان تریبون وظیفه دارند امید بیافرینند و به جامعه قوت قلب بدهند، زیرا ایجاد هراس و اضطراب عمومی، ناخواسته راه را برای دشمنان این سرزمین هموار می‌کند و جامعه‌ای که روحیه خود را حفظ کند، شکست‌ناپذیر است.

مروی با اشاره به اهمیت صبر، استقامت و اتحاد، خاطرنشان کرد: وعده الهی روشن است؛ اگر خدا را یاری کنید، خداوند شما را یاری خواهد کرد. جلوه‌های نصرت الهی تنها در معجزات خارق‌العاده خلاصه نمی‌شود؛ یکی از جلوه‌های آن، ثبات قدم و آرامش جامعه در سخت‌ترین شرایط است.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: آنچه امروز از حضور مردم در صحنه‌ها، مساجد و میدان‌ها مشاهده می‌شود، نشانه‌ای از همین نصرت الهی است. جامعه‌ای که در میانه فشارها و مشکلات، یک‌صدا از اصول خود دفاع می‌کند. این روحیه باید قدر دانسته، گسترش یافته و تعمیق یابد.

وی اصل اساسی دیگر را توکل به خداوند متعال برشمرد و بیان کرد: جامعه‌ای که به خداوند اعتماد دارد، از تهدیدها هراسی به دل راه نمی‌دهد. ترس فراگیر، نشانه ضعف اعتماد است، اما ایمان و توکل، آرامش می‌آفریند.

مروی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره بر این باور تأکید داشته‌اند که نصرت و عزت ملت‌ها در گرو پایداری و اعتماد به خداوند است و اگر ملتی بر مسیر خود بایستد، وعده الهی تخلف‌ناپذیر است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به میدان جنگ روانی خاطرنشان کرد: در حالی که دشمن شایعه کرده بود که رهبر معظم انقلاب در پناهگاه یا کشور کذا هستند؛ ایشان در محل کار خود بودند؛ یکی از ابزارهای اصلی دشمن، شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی است. اگر دشمن نسبت به رهبر معظم انقلاب دروغ پراکنی می‌کرد، پس نباید از این پس هر خبری را پذیرفت و هر شایعه‌ای را بازنشر کرد.