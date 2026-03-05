جامعه بوکس تا پای جان کنار مردم خواهد ایستاد/ هرگز تسلیم نخواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از هر چیز، شهادت این بزرگ ‌مرد جهان اسلام و رهبر معظم انقلاب را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم. شهادت ایشان یک شهادت معمولی نبود، بلکه پیام بزرگی برای دنیا داشت. رهبر شهید ما در دفتر کار خود و در کنار خانواده‌اش به شهادت رسید و این مسئله نشان داد که او تا آخرین لحظه با شجاعت و رشادت ایستادگی کرد و هیچ‌گاه در پنهان‌ شدن و عقب‌نشینی نبود. ایشان به جهانیان ثابت کرد که میان گفتار و عملش هیچ فاصله‌ای وجود نداشت.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان دختر دبستانی در میناب، افزود: دشمنان کشورمان نشان دادند که به هیچ‌کس رحم نخواهند کرد. شهادت ۱۶۰ دانش‌آموز دختر کم‌سن‌وسال، اوج جنایت و بی‌رحمی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی بود. حمله و ترور دانش‌آموزان بی‌گناه در شهرستان میناب بار دیگر ثابت کرد که این مدعیان حقوق بشر، در عمل کودک‌کش هستند.بیمارستان ها، مراکز مسکونی، مدارس، فروشگاه ها، املاک شخصی مردم عادی و…هیچ کدام از تجاوز این رژیم متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در امان نماینده اند.

رئیس فدراسیون بوکس، تصریح کرد: همه ملت ایران پای کار نظام هستند. اگر نیازی باشد، مخلصانه در کنار رزمندگان کشورمان خواهیم بود. هر جا نیاز باشد، وارد میدان می‌شویم. ایرانیان همواره نشان داده‌اند با وجود هرگونه اختلاف‌نظر داخلی، حتی یک وجب از خاک کشورشان را به دشمنان واگذار نخواهند کرد.

حسینی در ادامه تأکید کرد: به‌ عنوان نماینده خانواده بزرگ بوکس اعلام می‌کنم جامعه بوکس در کنار مردم این سرزمین ایستاده و برای دفاع از خاک کشور آماده است. نباید فراموش کنیم که آمریکا بار دیگر چهره واقعی خود را نشان داد. آن‌ها برای دومین‌بار به دنیا پیام مذاکره با ایران را دادند، اما در میانه مذاکرات به خاک کشور ما تجاوز کردند و نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند.

رئیس فدراسیون بوکس در پایان، گفت: همبستگی، همواره خط مشی ملت ایران بوده است. در این مدت، هزاران نفر از هموطنان ما به شهادت رسیده‌اند و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، همه آن‌ها فرزندان ایران بودند. امروز ما عزادار شهدای کشورمان هستیم، اما مطمئن باشید که در نهایت پیروز میدان خواهیم بود. در ماه مبارک رمضان نیز جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اما رزمندگان جبهه مقاومت پاسخ‌های دندان‌شکن داده‌اند. ما تا آخرین لحظه پای کار هستیم، زیر بار ظلم نخواهیم رفت و یقین داریم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.