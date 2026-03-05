به گزارش خبرنگار مهر به نقل از انجمن بازار لویدز (انجمن بیمه‌گران دریایی لندن)، مدیرعامل این نهاد اعلام کرد در حال حاضر حدود یک‌هزار فروند کشتی در خلیج فارس و آب‌های پیرامونی آن حضور دارند که ارزش مجموع بدنه آن‌ها بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این آمار در شرایطی منتشر شده است که منطقه با تشدید کم‌سابقه تنش‌های امنیتی و افزایش ریسک‌های دریایی مواجه شده و بازار حمل‌ونقل و بیمه را با شوک جدی روبه‌رو کرده است.

بررسی داده‌های تردد دریایی نشان می‌دهد این تجمع گسترده، نتیجه مستقیم تشدید تنش‌ها پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است. بر اساس این داده‌ها، ورود کشتی‌ها به خلیج فارس حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و خروج شناورها از منطقه تقریباً به صفر رسیده است.

طبق آمارها، بسیاری از این هزار کشتی، از جمله ۱۳۲ فروند کشتی کانتینری، عملاً در پشت تنگه هرمز متوقف شده و امکان ادامه مسیر یا خروج از منطقه را ندارند.

ارزش بالای این شناورها، ریسک مالی سنگینی را متوجه مالکان و شرکت‌های بیمه کرده است. در پی تحولات اخیر، حق بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ۱۲ برابر افزایش یافته و به حدود ۳ درصد از ارزش کشتی رسیده است.

بر این اساس، برای یک کشتی با ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، هزینه بیمه هر سفر به حدود ۳ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین شرکت‌های بزرگ بیمه دریایی از جمله «اسکولد» و «گارد» اعلام کرده‌اند از تاریخ ۵ مارس، پوشش بیمه خطر جنگ برای کشتی‌های فعال در خلیج فارس را لغو کرده‌اند.

توقف کشتی‌ها و جهش شدید هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، زنجیره تأمین جهانی را با اختلال جدی مواجه کرده است. در همین راستا، خطوط بزرگ کشتیرانی از جمله مرسک، ام‌اس‌سی و سی‌ام‌ای-سی‌جی‌ام تردد در منطقه را متوقف کرده و مسیر کشتی‌های خود را به مسیرهای جایگزین مانند دماغه امید نیک تغییر داده‌اند؛ اقدامی که ۱۵ تا ۲۰ روز به زمان حمل‌ونقل می‌افزاید.

کارشناسان هشدار می‌دهند پیامد این اختلال‌ها تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود و امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تهدید می‌کند؛ کشورهایی که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق حمل‌ونقل دریایی تأمین می‌کنند.