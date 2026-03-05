رحیمی: وحدت ملی پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است

حجت الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حملات‌ تروریست‌های آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان، این اقدام را نشانه درماندگی و ناکامی دشمنان در مواجهه با اقتدار ملت ایران دانست.

وی با محکومیت این اقدام اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای، تلاش می‌کنند با اقدامات تنش‌آفرین و ماجراجویانه، اهداف خود را دنبال کنند، در حالی که اینگونه رفتارها بیش از هر چیز بیانگر ضعف و نگرانی آنان از قدرت و ثبات کشور است.

امام جمعه ساوه با اشاره به اهداف پشت‌پرده این اقدام افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان، ایجاد فضای التهاب روانی در جامعه و القای ناامنی است، اما ملت ایران با بصیرت، هوشیاری و تجربه‌ای که از سال‌های گذشته دارد، تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر نقش مردم در شرایط فعلی تصریح کرد: اکنون همراهی، اعتماد متقابل و تقویت روحیه امید در جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم با حفظ آرامش، پرهیز از بازنشر شایعات و توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی، می‌توانند نقش مهمی در خنثی‌سازی جنگ روانی دشمنان ایفا کنند.

حجت‌الاسلام رحیمی، وحدت ملی را مهم‌ترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: هرگونه اختلاف‌افکنی، دوقطبی‌سازی و پرداختن به حاشیه‌ها، در شرایط کنونی به سود دشمنان است و می طلبد همه جریان‌ها و گروه‌ها با نگرش ملی و مسئولانه در راستای تقویت انسجام اجتماعی گام‌های مؤثرتری بردارند.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه محوری ولایت فقیه اظهار کرد: تجربه نشان داده است که حرکت هماهنگ ملت و مسئولان حول محور ولایت فقیه، کشور را در برابر تهدیدها و بحران‌ها مصون ساخته و زمینه عبور موفق از شرایط دشوار را فراهم کرده است.

امام جمعه ساوه گفت: ملت ایران ملتی مقاوم و آگاه است و همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخی، توطئه‌ها و فشارها را پشت سر گذاشته، این‌بار نیز با اتکا به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند گذاشت.