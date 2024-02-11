تبعیت از ولایت فقیه ضامن جمهوری اسلامی برای عبور از بحران ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایی کنندگان ۲۲ بهمن ساوه اظهار کرد: برگزاری انتخابات باشکوه مظهر عظمت، اقتدار، پشتوانه ملی و مصداق عینی جمهوریت نظام اسلامی است و می‌طلبد ملت غیور ایران اسلامی با شرکت در انتخابات در برابر سیاه نمایی امپراطوری رسانه‌ای نظام سلطه مقاومت کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به اینکه ایران اسلامی اکنون در اوج اقتدار است، گفت: مشارکت پر شور در انتخابات و انتخاب اصلح با ویژگی تدین، آرمان گرایی، تحول خواه و انقلابی، رعایت مداری، تخصص و تفکر بسیجی، ضد فساد و خادم صدیق به نظام و مردم از بین نامزدها از ویژگی‌های لازم در انتخابات ۱۱ اسفندماه است.

وی افزود: در راستای عمل به وظیفه شرعی و انقلابی در مقطع حساس کنونی، تشکیل مجلس قوی با رویکرد حل اساسی مشکلات و گرفتاری‌های مردم و عبور عزتمندانه از این پیچ تاریخی، مهمترین دلیل برای حضور حماسی مردم در این رویداد سیاسی است.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: اکنون ملت ایران ضمن یادآوری پیروزی تاریخی عملیات طوفان الاقصی و شکست غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی، مصیبت غزه را مصیبت بشریت و نشان دهنده ناکار آمدی و بطلان نظم کنونی جهان قلمداد اعلام کردند و خواستار محکومیت شدید جنایات ضد بشری، نسل کشی صهیونیست‌ها و از دولت‌های اسلامی خواستار قطع هرگونه ارتباط با رژیم کودک کش رژیم صهیونیستی شدند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: با سپری شدن ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امروز مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ اعلام کردند همچنان پشتیبان ولایت فقیه هستند.

وی افزود: انسجام، وحدت و تبعیت از ولایت فقیه، ضامن جمهوری اسلامی برای عبور از بحران‌ها، فتنه‌ها و همچنین چالش‌های ناشی از توطئه‌های دشمنان خارجی و بدخواهان است.