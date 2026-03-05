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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

امیرحیدری: تابوت‌های آمریکایی‌ها را با اجسادشان پر می‌کنیم

امیرحیدری: تابوت‌های آمریکایی‌ها را با اجسادشان پر می‌کنیم

جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: آمریکایی‌ها را یا به قعر دریا خواهیم فرستاد یا عرشه ناوهای آن‌ها را از تابوت نیروهایشان پر خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: ما اراده کرده‌ایم به لطف عنایت الهی، تا زمانی که شاخ آمریکا را نشکنیم، تا زمانی که آمریکا را مأیوس و ناامید نکنیم و تا وقتی عرصه شناورها را مملو از تابوت افسران، درجه‌داران و سربازان آمریکایی نکنیم و تا آن‌ها این تابوت‌ها را برای آمریکا به ارمغان ببرند، از این جنگ دست نخواهیم کشید.

وی افزود: برای ما مهم نیست که این جنگ چند روز طول بکشد. ما آمادگی داریم. ما جنگ هشت‌ساله را تجربه کرده‌ایم و وقتی هم به این جنگ پایان می‌دهیم که احساس کنیم به اهدافی که داشتیم دست پیدا کرده‌ایم و شما را از عمل ننگین خودتان ناامید و پشیمان کرده‌ایم.

جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) ادامه داد: شما مطمئن باشید که ایام برای ما خیلی تعریفی ندارد که مثلاً کم بیاوریم و نتوانیم ادامه بدهیم. آن‌قدر خواهیم ماند که آمریکایی‌ها را همان‌طور که عرض کردم یا به قعر دریا خواهیم فرستاد یا عرشه ناوهای آن‌ها را از تابوت آمریکایی‌ها پر خواهیم کرد.

امیر حیدری در پایان تأکید کرد: ما دست‌بردار این جنگ نخواهیم بود.

کد مطلب 6765647

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