پیکر شهید خطیب زاده در دامغان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه آئین معنوی تشییع پیکر شهید ابوالفضل خطیب زاده با حضور مردم متدین و خداجو و قدرشناس شهرستان دامغان زادگاه این شهید گرانقدر، برگزار شد.

این مراسم صبح امروز از آستان امامزادگان محمد و جعفر(ع) دامغان آغاز و جمعیت عظیمی از مردم دامغان در آن حضور پیدا کردند جمعیتی که با تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی، شعارهای ضد استکباری سر دادند.

مردم دامغان مراسم تشییع شهید ابوالفضل خطیب زاده را تبدیل به یک اجتماع بزرگ ابراز انزجار از استکبارگران جهانی و در راس آنها آمریکا و اسرائیل جنایتکار کردند و مانند روزهای اخیر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

پیکر شهید خطیب زاده لحظاتی دیگر در گلزار شهدای فردوس رضای دامغان به خاک سپرده خواهد شد. قرار است فردا جمعه ساعت ۱۴ الی ۱۶ نیز مراسم ختمی به یاد این شهید گرانقدر در مسجد موسی بن جعفر(ع) شهرک گلستان دامغان برگزار شود.