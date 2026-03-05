محمود آبادی :هزار تن برنج طرح تنظیم بازار در خراسان شمالی توزیع شد

اسماعیل محمود آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان، ۱۵۴ تن شکر خانوار، ۴۰ تن مرغ منجمد و ۶۰ تن روغن خوراکی در سطح استان و با در نظر گرفتن ظرفیت جمعیتی و سهم شهرستان‌ها توزیع شد.

وی افزود: کالاهای فوق از امروز (پنجشنبه) در فروشگاه‌های امین و زنجیره‌ای مورد تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

محمودآبادی همچنین از توزیع هزار تن برنج سوپر باسماتی طرح تنظیم بازار در استان خبر داد و تاکید کرد: این روند در روزهای آینده به‌صورت پیوسته ادامه خواهد یافت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه جوجه‌ریزی گفت: هیچ مشکلی در توزیع مرغ گرم وجود ندارد و روزانه نزدیک به ۶۵ تن مرغ گرم در بازار استان توزیع می‌شود.

وی درباره قیمت اقلام گفت: با حل مشکل حمل و نقل سیب‌زمینی، روند کاهش قیمت‌ها آغاز شده و با تمهیدات انجام شده قیمت مرغ نیز به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده و کاهش آن ادامه خواهد داشت.

محمودآبادی در پایان از تلاش همه همکاران در سازمان جهاد کشاورزی تقدیر و از مردم خواست هرگونه کم‌فروشی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها گزارش دهند.