لزوم همگرایی ملی؛ هیچ جریانی حق خدشه به انتخاب رهبری را ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- امیرماهان محمدی یکتا: در پی تحولات اخیر و انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، موضوع حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی به یکی از محورهای مهم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در همین راستا، خبرنگار مهر با حجت‌الاسلام منصور باقربیک مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت‌وگویی تفصیلی انجام داده است.

وی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه تصمیم مجلس خبرگان برآمده از قانون اساسی و سازوکارهای شرعی و قانونی کشور است، بر ضرورت همگرایی ملی و جلوگیری از هرگونه خدشه به این تصمیم تأکید کرد.

*در شرایط کنونی، مهم‌ترین نیاز کشور در فضای اجتماعی و سیاسی چیست؟

بدون تردید در شرایط حساس کنونی، مهم‌ترین نیاز کشور حفظ انسجام ملی و تقویت همدلی در میان مردم و نخبگان است. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده هر زمان ملت ایران حول محور ولایت و ارزش‌های انقلاب متحد بوده‌اند، دشمنان نتوانسته‌اند کوچک‌ترین خللی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کنند.

امروز نیز دشمنان انقلاب به دنبال آن هستند که از هر رخداد و تحولی برای ایجاد شکاف در جامعه استفاده کنند. در چنین شرایطی هوشیاری نخبگان، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است.

به اعتقاد بنده، امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر نقاط مشترک تأکید کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرهای طبیعی به شکاف‌های خطرناک اجتماعی تبدیل شود.

*دشمنان تلاش می‌کنند درباره انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان شبهه‌افکنی کنند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

واقعیت این است که مجلس خبرگان رهبری یک نهاد قانونی، تخصصی و برآمده از رأی مستقیم مردم است. اعضای این مجلس از میان فقهای برجسته و شخصیت‌های علمی و دینی انتخاب می‌شوند و وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند.

زمانی که این مجلس بر اساس سازوکارهای قانونی و بررسی‌های دقیق به یک تصمیم می‌رسد، آن تصمیم از پشتوانه شرعی، قانونی و مردمی برخوردار است.

بنابراین هرگونه تردیدافکنی یا تلاش برای زیر سؤال بردن چنین تصمیمی، در حقیقت تضعیف یک نهاد قانونی کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که در فضای رسانه‌ای ممکن است دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، اما مرز میان نقد دلسوزانه و تخریب هدفمند باید به‌روشنی مشخص باشد.

آنچه امروز اهمیت دارد این است که همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی به تصمیم قانونی مجلس خبرگان احترام بگذارند و از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند.

*نقش رسانه‌ها در این مقطع حساس چیست؟

رسانه‌ها در چنین مقاطعی نقش بسیار مهمی در مدیریت افکار عمومی دارند. رسانه می‌تواند امیدآفرین باشد و جامعه را به سمت همدلی و همگرایی سوق دهد، یا خدای ناکرده به بستری برای بازنشر شایعات و اختلافات تبدیل شود.

تکلیف رسانه های معاند که مشخص است، اما ما انتظار داریم رسانه‌های مسئول و متعهد کشور با رویکردی هوشمندانه و مسئولانه عمل کنند. بیان واقعیت‌ها، پرهیز از بزرگ‌نمایی اختلافات و تقویت اعتماد عمومی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌هاست.

از سوی دیگر، رسانه‌ها باید مراقب باشند که ناخواسته در زمین رسانه‌های معاند بازی نکنند. دشمنان انقلاب سال‌هاست که با استفاده از جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای تلاش می‌کنند تصویر نادرستی از وضعیت کشور ارائه دهند.

در چنین شرایطی صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

*دشمنان خارجی چه هدفی را از دامن زدن به اختلافات دنبال می‌کنند؟

هدف دشمنان کاملاً روشن است. آنان به خوبی می‌دانند که قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در اتحاد ملت و پیوند عمیق مردم با نظام و رهبری نهفته است.

به همین دلیل تلاش می‌کنند با ایجاد فضای تردید، شایعه‌پراکنی و برجسته کردن اختلافات، این سرمایه اجتماعی را تضعیف کنند.

البته ملت ایران در طول چهار دهه گذشته نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی از بصیرت و هوشیاری بالایی برخوردارند. هر زمان که دشمنان تصور کرده‌اند می‌توانند با ایجاد اختلاف به اهداف خود برسند، مردم با حضور آگاهانه خود این توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

امروز هم یقین داریم که ملت ایران با همان روحیه انقلابی و بصیرت سیاسی اجازه نخواهند داد دشمنان از فضای کشور سوءاستفاده کنند.

*نقش علما، روحانیون و نهادهای فرهنگی در تقویت انسجام اجتماعی چیست؟

روحانیت همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی نقش مهمی در هدایت فکری جامعه و تقویت وحدت ملی داشته است. امروز نیز این مسئولیت سنگین بر دوش علما و فعالان فرهنگی قرار دارد.

وظیفه ما این است که با روشنگری، تبیین منطقی و گفت‌وگوی صمیمانه با مردم، فضای جامعه را به سمت آرامش و همدلی سوق دهیم.

نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی نیز تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی، گفتمان وحدت و همگرایی را در جامعه تقویت کنند.

به تعبیر دیگر، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جهاد تبیین هستیم؛ تبیینی که بتواند حقیقت را روشن کند و مانع از تأثیرگذاری شایعات و روایت‌های تحریف‌شده شود.

*برخی معتقدند اختلاف‌نظرها در جامعه طبیعی است. چگونه می‌توان میان اختلاف‌نظر و ایجاد شکاف تمایز قائل شد؟

بله، اختلاف‌نظر در هر جامعه‌ای طبیعی است و حتی می‌تواند به پویایی فکری کمک کند. اما نکته مهم این است که اختلاف‌نظر نباید به اختلاف و تقابل تبدیل شود.

در یک جامعه سالم، افراد می‌توانند دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما در عین حال بر سر اصول و منافع ملی به توافق برسند.

آنچه خطرناک است، تبدیل کردن اختلافات جزئی به شکاف‌های عمیق اجتماعی است؛ شکاف‌هایی که معمولاً توسط رسانه‌های معاند و جریان‌های افراطی دامن زده می‌شود.

بنابراین ما باید یاد بگیریم که در عین تنوع دیدگاه‌ها، بر محور منافع ملی و مصالح کشور حول محور ولایت فقیه متحد باقی بمانیم.

*پیام شما به مردم در این مقطع حساس چیست؟

پیام من به مردم عزیز ایران این است که همان‌گونه که در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند، امروز نیز با هوشیاری و بصیرت از وحدت ملی صیانت کنند.

ملت ایران سرمایه‌های بزرگی دارد؛ از ایمان و فرهنگ غنی گرفته تا تجربه‌های ارزشمند تاریخی. این سرمایه‌ها سبب شده کشور ما در برابر سخت‌ترین فشارها نیز سربلند بماند.

امروز نیز باید با اعتماد به آینده، همدلی اجتماعی و احترام به سازوکارهای قانونی کشور مسیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی را ادامه دهیم.

بی‌تردید اگر همه ما دست در دست یکدیگر بگذاریم و اجازه ندهیم اختلافات به شکاف تبدیل شود، ایران اسلامی با قدرت و اقتدار بیشتری مسیر خود را ادامه خواهد داد.