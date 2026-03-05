به گزارش خبرگزاری مهر ، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی «ایکس» نوشت، آمریکا از سابقه‌ای که با غرق کردن ناوچه دنا ایجاد کرد، به‌شدت «پشیمان» خواهد شد.

عراقچی نوشت: «آمریکا یک فاجعه دیگر این بار در دریا و در فاصله 2 هزار مایل دور از سواحل ایران رقم زد.»

ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد، ناوچه «دنا» متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را با شلیک اژدر از یک زیردریایی در نزدیکی آب‌های ساحلی سریلانکا منهدم کرده است. براساس گزارش‌ها، دست‌کم 100 عضو نیروی دریایی ارتش ایران، در این حمله کشته شدند.