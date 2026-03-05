روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در وهله اول باید بگویم که پایان این جنگ به فضل خداوند، ظهور یک ابرقدرت جدید در دنیا به نام ایران است. این قطعی است و شکی در آن نداریم. سناریوی اتمام جنگ را هم که آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند، با حضور مردم در خیابان‌ها باطل شد.

وی ادامه داد: سناریوی خروج از جنگ که مهاجم هنگام ورود به یک جنگ طراحی می‌کند، برای آمریکایی‌ها این بود که با اغتشاشات و حضور تروریست‌ها در خیابان‌ها، به سمت صدمه و آسیب به جمهوری اسلامی ایران بروند. اما با حضور مردم عزیز ما در خیابان‌ها و به برکت خون امام شهیدمان، شاهد هستیم که این سناریو باطل شد و مهر خاتمه به آن خورد.

ان‌شاءالله تا اتمام این فتنه، مردم در خیابان‌ها از انقلاب خودشان دفاع خواهند کرد؛ همانند سال ۵۷ و حضور اوایل انقلاب. حضور مردم در خیابان‌ها نشان داد که این انقلاب به لطف خداوند شکست‌ناپذیر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این میان، آن کسانی که وطن‌فروش هستند و حاضر شدند به خاطر وطن‌فروشی خود، سربازی آمریکا و اسرائیل را کنند چه به لحاظ رسانه‌ای، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ تبلیغاتی و چه به لحاظ میدانی، باید گوش‌هایشان را باز کنند؛ به محض اینکه این جنگ ان‌شاءالله پایان پیدا کند، یا اگر در اثنای جنگ بخواهند شیطنتی در میدان انجام دهند، با آنها مانند سرباز اسرائیلی و سربازان دشمن برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی در اوج اقتدار خود است و وقتی ابرقدرت پوشالی به نام آمریکا را شکست می‌دهد، تفاله‌های آمریکا دیگر عددی نیستند.

وی بیان کرد: این افراد باید منتظر انتقام قانونی ملت ایران باشند. این انتقام قانونی از اموال آنها گرفته خواهد شد و در دادگاه‌های صالحه محاکمه خواهند شد و با آنها برخورد می‌شود.

وی متذکر شد: ما برای محاکمه همکاری‌کنندگان با دشمن در جنگ ۱۲ روزه قانون وضع کردیم. در مجلس شورای اسلامی قانونی برای برخورد با همکاری‌کنندگان با نیروهای متخاصم وجود دارد و کشور در این زمینه قانون دارد. بنابراین هرگونه برخوردی که لازم باشد با وطن‌فروش‌ها، خائنین که عملا سربازان اسرائیل و آمریکا هستند، انجام خواهد شد.