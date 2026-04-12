فرماندار اسلامشهر: مدیران متکبر جایی در این شهرستان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری در جلسه شورای معاونین و بخشداران شهرستان با اشاره به مشخص شدن شعب اخذ رأی، ثبت‌نام و آموزش عوامل اجرایی و اقدامات پشتیبانی، افزود: همه تمهیدات برای برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکتی فراهم شده است.

وی با یادآوری ایام دفاع مقدس، این دوران را جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان خواند که اقتدار و عزت ایران اسلامی را به رخ جهان کشید و تأکید کرد: مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی یکپارچه ایستادگی کردند.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به حضور کم‌نظیر مردم در میادین و محلات، گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، این حضور باید در میادین مختلف ادامه یابد و خدمت به مردم شریف، وفادار و آگاه، افتخاری بزرگ برای مدیران است.

طاهری هشدار داد: مدیر و کارمندی که به مردم بی‌احترامی کند، فروتن و متواضع نباشد و گرهی در کار مردم بیندازد، جایی در این شهرستان ندارد.

وی همچنین از ایجاد میز خدمت ادارات در محل تجمعات شبانه مردم در اسلامشهر و بخش‌های تابعه خبر داد و تصریح کرد: غرفه‌هایی در قالب میز خدمت برپا می‌شود تا مسئولان پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشند.