به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی با بیان اینکه به علت مسائل روانی ناشی از شرایط جنگی در دو روز نخست شاهد مراجعه شهروندان به واحدهای نانوایی بودیم، گفت: در دقایق نخستین تمهیداتی مبنی بر افزایش سهمیه آرد روزانه واحدهای شهری و روستایی استان زنجان در نظر گرفته شد و همه نانوایان موظف به پخت تمام وقت شدند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: با همراهی اتحادیه نانوایان استان و تک تک نانوایان شاهد وضعیت عادی چرخه عرضه و تقاضای نان و کوتاه‌تر شدن تدریجی صفهای نانوایی در سرتاسر استان زنجان هستیم به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی شاهد خلوتی تعداد قابل توجهی از واحدهای نانوایی‌های مرکز زنجان هستیم.

وی با اشاره به حضور مسافران از تهران و شهرهای بزرگ کشور در روستاهای استان زنجان ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، ادا در راستای خدمت‌رسانی بهتر به هم‌استانی‌ها، مقرر شد نانوایی‌های روستایی امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند دو کیسه مازاد بر سهمیه خود پخت کنند.

زمانی افزود: واحدهای منتخب نیز طبق برنامه اعلامی فعالیت خواهند کرد. ملاک تخصیص سهمیه، عملکرد سامانه نانینو خواهد بود.