به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که طی بیست و چهار ساعت گذشته، ۲۹ عملیات انجام دادند که در آن از ده‌ها پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه استفاده شد.

این خبر در حالی است که «قاسم الأعرجی» مشاور امنیت ملی عراق روز گذشته با «علی باقری» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو و آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد.

الأعرجی در این گفتگو تأکید کرد که عراق به تلاش‌های دیپلماتیک خود با طرف‌های مختلف با هدف مهار بحران، توقف تشدید تنش‌ها و بازگشت به مسیر گفت‌وگو ادامه می‌دهد.

وی گفت که «محمد شیاع السودانی» فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر عراق، دستور پایبندی کامل به توافقنامه امنیتی امضاشده بین دو کشور و عدم اجازه به هیچ یک از گروه‌ها برای نفوذ و رخنه به مرزهای ایران و اجرای عملیات‌های تروریستی از خاک عراق را صادر کرده است.