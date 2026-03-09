الاعرجی: بغداد در راستای توقف جنگ حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که الاعرجی امروز (دوشنبه) با «کلیمنس زیمتنر»، سفیر اتحادیه اروپا در عراق دیدار کرد.

دو طرف در جریان این دیدار به بررسی روابط عراق و کشورهای اتحادیه اروپا و تحولات منطقه و پیامدهای آن بر صلح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

الاعرجی ضمن تاکید بر اینکه منطقه در وضعیت نگرانی در پی جنگ کنونی قرار دارد، تصریح کرد که دولت عراق به مسؤولیت خود در حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه در عراق عمل می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بغداد از لحاظ دیپلماتیک با کشورهای دوست و برادر برای توقف جنگ و ممانعت از گسترش آن تلاش می‌کند.

قاسم الاعرجی بر لزوم ارجحیت داشتن صلح و بازگشت به میز مذاکره و تفاهم، تاکید کرد.

وی ادامه داد: کشورهای اتحادیه اروپا طرف مهمی در جامعه بین‌المللی هستند و زبان گفتگو و همکاری برای تحکیم صلح به دور از زبان جنگ را اتخاذ می‌کنند.

الاعرجی تاکید کرد که ثبات منطقه پایه و اساسی برای ایجاد محیط اقتصادی و توسعه پایدار است.

مشاور امنیت ملی عراق بر پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران درخصوص مخالفان جمهوری اسلامی ایران، تاکید و اعلام کرد که دولت فدرال با هماهنگی با دولت اقلیم کردستان برای جلوگیری از هرگونه فعالیت یا اقدامات این گروه‌ها براساس قانون اساسی کشور که استفاده از اراضی عراق برای اقدام خصمانه علیه کشورهای دیگر را ممنوع می‌کند، تلاش می‌کند.