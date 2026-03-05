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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

جزئیات تشییع پاسدار شهید محمد رضا محمدپور در گچساران اعلام شد

جزئیات تشییع پاسدار شهید محمد رضا محمدپور در گچساران اعلام شد

دوگنبدان-مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران گفت: مراسم تشییع سرگرد پاسدار شهید محمدرضا محمدپور، جمعه ۱۵ اسفندماه بعد از اقامه نماز برگزار می شود.

محمد ملک‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در گچساران، افزود: سرگرد پاسدار شهید محمدرضا محمدپور، از پرسنل هوافضای سپاه در شیراز که اهل گچساران بود، در پی حمله دشمن به شهادت رسید.

وی بیان کرد: این شهید والامقام پس از تشییع در شیراز امشب مهمان مردم گچساران در مصلای امام خمینی این شهرستان خواهد بود.

مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران تصریح کرد: مراسم تشییع این شهید والامقام پس از برگزاری نمازجمعه در ۱۵ اسفند در محل مصلی امام خمینی گچساران به سمت گلزار شهدا شهرستان برگزار می‌شود.

ملک‌پور اضافه کرد: پاسدار شهید محمدرضا محمدپور، از نیروهای هوافضای سپاه در شیراز بود که جان خود را فدای وطن نمود.

کد مطلب 6765888

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