تامین کود کشاورزان استان خراسان جنوبی بدون تعطیلی

وحید ضیائیان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود چالش‌ها و شرایط فعلی کشور، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت‌های خود را بدون هیچ گونه تعطیلی ادامه می‌دهد.

وی افزود: این شرکت در راستای حمایت از کشاورزان استان، تامین، بارگیری و حمل کودهای شیمیایی را به‌صورت مستمر و با هماهنگی کارگزاران شرکت در سطح استان انجام می‌دهد.

ضیائیان احمدی ادامه داد: ما در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، تعهد خود را به حمایت از کشاورزان عزیز استان در تمامی شرایط، به‌خوبی انجام می‌دهیم و تضمین می‌کنیم که کودهای یارانه ای به موقع و با کیفیت به دست کشاورزان برسد.

وی با توجه به اینکه کمبودی در تامین کود کشاورزان وجود ندارد تصریح کرد: کشاورزان عزیز می‌توانند با اطمینان اقدام به خرید کودهای کشاورزی کنند و همکاران ما و کارگزاران شرکت در تمامی نقاط استان حاضرند تا خدمات لازم را به بهترین شکل ارائه دهند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در پایان گفت: در این راه سخت، همراهی و همدلی ما با شما کشاورزان عزیز همچنان قوی‌تر از پیش است. با هم می‌توانیم مسیر را به سوی رشد، پایداری و امنیت غذایی پیش ببریم.