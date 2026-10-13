استقبال دانشگاهیان از آموزش نوین قرآن؛ درسنامه هوشمند به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درسنامه هوشمند انس با قرآن کریم» تألیف گروه پژوهشگران اداره‌کل امور اساتید معارف و تأمین محتوای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، با استقبال استادان و دانشجویان به چاپ سوم رسید.

حجت‌الاسلام محمد معرفت، سرپرست گروه پژوهشگران، با اشاره به انتشار چاپ سوم کتاب اظهار کرد: ایده اصلی در تدوین این اثر آن بود که درس «انس با قرآن کریم» از قالب یک متن آموزشی صرف خارج شود و متناسب با نیازهای دانشجوی امروز، با شیوه‌ای جذاب‌تر، کاربردی‌تر و همراه با فناوری‌های آموزشی ارائه شود.

وی افزود: دانشجوی امروز بیش از گذشته با محتوای چندرسانه‌ای و ابزارهای هوشمند سروکار دارد و طبیعی است که آموزش قرآن نیز بتواند از ظرفیت‌های جدید آموزشی بهره بگیرد. بر همین اساس، تلاش شد در این کتاب میان متن قرآن، محتوای آموزشی، تمرین، صوت و تصویر پیوند برقرار شود تا دانشجو صرفاً خواننده یک متن درسی نباشد؛ بلکه در فرایند یادگیری با آیات قرآن ارتباط مستقیم‌تری پیدا کند.

معرفت با بیان این‌که این کتاب برای درس «انس با قرآن کریم» طراحی شده است، گفت: کتاب در ۱۴ درس تنظیم شده و ساختار آن به‌گونه‌ای است که استاد و دانشجو بتوانند در طول یک نیم‌سال تحصیلی، مسیر آموزشی مشخص و منسجمی را دنبال کنند. در ابتدای هر درس، اهداف آموزشی مشخص شده و در پایان نیز پرسش‌ها و تمرین‌هایی برای مرور و تثبیت مطالب پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: یکی از تفاوت‌های مهم این اثر با بسیاری از کتاب‌های متداول آموزشی، قرار گرفتن متن آیات مرتبط با مباحث در کنار محتوای درس است. به این ترتیب، دانشجو همزمان با آشنایی با مفاهیم و معارف قرآنی، فرصت تمرین روخوانی و مواجهه مستقیم با متن قرآن را نیز پیدا می‌کند.

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جنبه هوشمند و چندرسانه‌ای کتاب اظهار کرد: در طراحی این اثر تلاش شده است ظرفیت فناوری‌های جدید در خدمت آموزش قرآن قرار گیرد. محتوای صوتی و تصویری مرتبط با آیات و مباحث کتاب، امکان یادگیری متنوع‌تری را برای دانشجویان فراهم می‌کند و به‌ویژه می‌تواند برای نسل جوانی که با ابزارهای دیجیتال خو گرفته است، تجربه متفاوتی از آموزش قرآن ایجاد کند.

وی افزود: در این درسنامه، قرآن از یک متن صرفاً مورد مطالعه در کلاس فاصله می‌گیرد و به متنِ حاضر در فرایند یادگیری تبدیل می‌شود؛ دانشجو می‌تواند آیه را ببیند، قرائت آن را بشنود، با نکات تجویدی آن آشنا شود و سپس در قالب پرسش و تمرین، آموخته‌های خود را مرور کند.

معرفت با اشاره به کاربرد عمومی این درسنامه گفت: از ابتدا تلاش شده است کتاب به‌گونه‌ای تدوین شود که دانشجوی رشته‌های مختلف و در مقاطع گوناگون بتواند از آن استفاده کند. بنابراین، زبان و ساختار کتاب دانشگاهی، روان و قابل استفاده برای مخاطب عمومی دانشگاه است و در عین حال، تلاش شده محتوای آن از پشتوانه قرآنی و روایی برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: در تدوین مباحث، علاوه بر آیات قرآن کریم، از روایات و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) نیز بهره گرفته شده است تا دانشجو در کنار آشنایی با متن قرآن، با بخشی از معارف و نگاه تفسیری و روایی اسلام نیز ارتباط برقرار کند.

سرپرست گروه پژوهشگران تألیف‌کننده کتاب درباره انتشار چاپ سوم آن نیز گفت: رسیدن کتاب به چاپ سوم برای ما صرفاً یک موفقیت انتشاراتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از نیاز و علاقه مخاطبان به شیوه‌های جدید آموزش قرآن در دانشگاه است. بازخوردهایی که از استادان و دانشجویان دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد ترکیب محتوای آموزشی، آیات قرآن، تمرین‌های درسی و امکانات صوتی و تصویری توانسته است برای بخشی از مخاطبان، تجربه متفاوتی ایجاد کند.

معرفت خاطرنشان کرد: البته این کتاب را یک اثر نهایی و بدون امکان اصلاح نمی‌دانیم. هر چاپ فرصتی برای دریافت بازخوردهای استادان و دانشجویان و بررسی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود است و تلاش خواهیم کرد در ویرایش‌های بعدی نیز متناسب با نیازهای آموزشی دانشگاه و تحولات فناوری، محتوای اثر را ارتقا دهیم.

وی در پایان گفت: هدف اصلی از تدوین «درسنامه هوشمند انس با قرآن کریم» این بوده است که دانشجو پس از گذراندن این درس، صرفاً چند عنوان و مفهوم را برای امتحان به خاطر نسپرده باشد؛ بلکه با خودِ قرآن ارتباط بیشتری پیدا کند و بتواند بخشی از معارف و پیام‌های آن را در زندگی فردی، علمی و اجتماعی خود دنبال کند. رسیدن این اثر به چاپ سوم، انگیزه‌ای برای ادامه این مسیر و توسعه الگوهای نوین آموزش قرآن در محیط دانشگاه است.

در این فرصت، لازم می‌دانم از مجموعه محترم نشر معارف نیز صمیمانه قدردانی و تشکر کنم؛ چراکه همراهی، دقت، ذوق و سلیقه در آماده‌سازی و ارائه این اثر، پیگیری مستمر در فرایند چاپ و همچنین خدمات مناسب برای رساندن کتاب به دست استادان و دانشجویان، نقش مهمی در موفقیت و استقبال از این اثر داشته است. خوشبختانه نگاه حرفه‌ای و نوآورانه این مجموعه به حوزه نشر آثار دانشگاهی، در کنار تلاش مؤلفان، موجب شده است «درسنامه هوشمند انس با قرآن کریم» با کیفیت مناسب در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گیرد و امیدواریم این همکاری ارزشمند در مسیر تولید و عرضه آثار جدید نیز ادامه پیدا کند.