دستگیری عامل آتش‌ سوزی عمدی منزل مسکونی طی کمتر از ۲ ساعت در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در رشت، مأموران انتظامی و نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به‌موقع آتش‌نشانان، از گسترش حریق جلوگیری شد و پس از بررسی صحنه حادثه و تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی از سوی کارشناسان آتش‌نشانی، تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل این حادثه آغاز شد.

فرمانده انتظامی رشت با اشاره به اقدامات مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان تصریح کرد: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، موفق شدند متهم ۴۹ ساله را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

روشن‌قلب تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب آتش‌سوزی اعتراف کرد و اختلافات شخصی و خانوادگی را انگیزه خود از این اقدام عنوان کرد.

وی در پایان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.