به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چهار متهم به سرقت مسلحانه از یک خانه ویلایی خبر داد. سارقان پس از سرقت یک خودروی ال۹۰، طلا، ساعت‌های رولکس و دیگر اشیای گران‌قیمت را به سرقت برده بودند و بخشی از اموال نیز کشف شده است.

سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: اعضای این باند ابتدا با فریب راننده یک دستگاه خودروی ال۹۰، خودرو را به سرقت بردند. یکی از زنان متهم که راننده را می‌شناخت، به بهانه خرید آب یا آبمیوه او را از خودرو پیاده کرد و در حالی که خودرو روشن بود، آن را به سرقت برد.

پس از آن، دو مرد عضو باند با استفاده از خودروی سرقتی و با برنامه‌ریزی قبلی، به یک خانه ویلایی دستبرد زدند و طلا، ساعت‌های گران‌قیمت از جمله ساعت‌های رولکس و دیگر اشیای باارزش را سرقت کردند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هر چهار متهم را شناسایی و دستگیر کردند. این عملیات بدون تیراندازی انجام شد، اما سارقان برای تهدید از سلاح گرم و مهمات استفاده کرده بودند.

خدایی با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه اظهار کرد: تعدادی از ساعت‌های رولکس سرقتی به فردی فروخته شده بود که پس از شناسایی از سوی پلیس، با مأموران همکاری کرد و ساعت‌ها را تحویل داد. این فرد مدعی بود هنگام خرید از سرقتی بودن اموال اطلاعی نداشته است.

وی همچنین گفت یکی از متهمان حدود ۱۰ سال پیش مرتکب قتل شده و پس از تحمل مجازات از زندان آزاد شده بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای این گروه پیش‌تر سابقه‌ای در ارتکاب سرقت با این شیوه نداشته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با هشدار درباره شیوه‌های سرقت، از شهروندان خواست هنگام پیاده شدن از خودرو، آن را روشن و بدون مراقبت رها نکنند و پیش از باز کردن در منزل برای افراد ناشناس، از هویت و علت مراجعه آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

خدایی همچنین از ادامه اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق و جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز خبر داد.